Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
Κόσμος 31 Αυγούστου 2025 | 16:39

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Spotlight

Η οικογένεια μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Γαλλία, ο οποίος την βομβάρδιζε με εκατοντάδες μηνύματα και τηλεφωνήματα πριν τη μέρα της γυναικοκτονίας, θα ζητήσει από τον δικαστή τη Δευτέρα να υποχρεώσει τις αρχές να εξηγήσουν γιατί δεν την προστάτευσαν.

Δεν έλαβε καμία βοήθεια το θύμα παρά τις καταγγελίες

Η Σάντρα Πλα είχε καταγγείλει τρεις φορές στην αστυνομία την απειλητική συμπεριφορά του Μικαέλ Φαλού σε διάστημα έξι μηνών, αλλά η αίτησή της για προστατευτική εντολή απορρίφθηκε.

Αφού έστειλε μια απελπισμένη έκκληση για βοήθεια στον εισαγγελέα, στην οποία έγραψε «φοβάμαι το χειρότερο», ο Φαλού κλήθηκε τελικά από την αστυνομία και του ανακοινώθηκε ότι θα τεθεί υπό έρευνα.

Λιγότερο από 36 ώρες μετά την αποφυλάκισή του και την εντολή να μην πλησιάσει την Πλα, ο Φαλού κρύφτηκε για περισσότερες από τέσσερις ώρες σε ένα υπόστεγο έξω από το διαμέρισμά της και της επιτέθηκε όταν επέστρεφε από το σχολείο της κόρης τους, μαχαιρώνοντάς την 50 φορές.

Στη δίκη του τον Ιανουάριο, ο Φαλού καταδικάστηκε για φόνο και φυλακίστηκε για 30 χρόνια.

«Είμαι εξοργισμένη από την υποκριτική στάση του κράτους».

Τώρα η οικογένεια της Πλα θέλει να μάθει γιατί η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα οικογενειακά δικαστήρια αγνόησαν τα προειδοποιητικά σημάδια. Η δικηγόρος τους, Έλσα Κροζατιέ, υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατηγορώντας τις κρατικές αρχές για «σοβαρές παραλείψεις» πριν από 18 μήνες, αλλά λέει ότι δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Η Κροζατιέ θα προσφύγει στο δικαστήριο του Παρισιού τη Δευτέρα για να ζητήσει από τον δικαστή να τους υποχρεώσει να απαντήσουν.

«Είμαι εξοργισμένη από την υποκριτική στάση του κράτους. Ισχυρίζεται ότι προτεραιότητά του είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αλλά οι αρχές δεν προστάτευσαν τη Σάντρα όταν ζήτησε βοήθεια αρκετές φορές», δήλωσε η Κροζατιέ στον Guardian.

«Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και δεν έχουμε λάβει καμία εξήγηση για το τι συνέβη και γιατί. Μας έχουν πει ότι αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι έχει αλλάξει».

Η υπόθεση της Πλα

Μεταξύ της 3ης Ιανουαρίου 2021, όταν η 31χρονη Πλα έληξε τη σχέση τους, και της 18ης Ιουνίου 2021, ο 40χρονος Φαλού την βομβάρδισε με 317 μηνύματα κειμένου και της τηλεφώνησε 67 φορές. Η σχεδόν καθημερινή παρουσία του έξω από το σπίτι της καταγράφηκε από την κάμερα της εισόδου που είχαν εγκαταστήσει οι γονείς της, αλλά η αστυνομία είπε ότι ο Φαλού βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο και δεν μπορούσε να διωχθεί. Τελικά, η μητέρα της Πλα, Άννι, και ο πατριός της, Ζεράρντ, μετακόμισαν από την Ισπανία στο μικρό διαμέρισμά της στο Μπορντό για να προστατεύσουν την κόρη τους, η οποία ήταν τόσο φοβισμένη που ο γιατρός της την έθεσε σε αναρρωτική άδεια για 15 ημέρες.

Λιγότερο από δύο ημέρες μετά την έναρξη της έρευνας για παρενόχληση και την απαγόρευση να πλησιάσει την Πλα, την σκότωσε.

Τον Απρίλιο του 2021, η αστυνομία παρέπεμψε την υπόθεση στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες συνέστησαν να «γνωστοποιηθεί στον Φαλού η σοβαρότητα των πράξεών του» και να υποχρεωθεί να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία. Τον επόμενο μήνα, το οικογενειακό δικαστήριο του Μπορντό παραχώρησε στην Πλα την επιμέλεια της τετράχρονης κόρης του ζευγαριού, περιορίζοντας τον Φαλού σε εποπτευόμενη πρόσβαση για δύο ώρες κάθε δύο εβδομάδες.

Την 1η Ιουλίου, λιγότερο από δύο ημέρες μετά την έναρξη της έρευνας για παρενόχληση και την απαγόρευση να πλησιάσει την Πλα, την σκότωσε.

«Δεν τηλεφώνησαν για να ενημερώσουν τη Σάντρα ότι αφέθηκε ελεύθερος υπό νομικούς όρους. Έστειλαν ένα γράμμα που βρήκαμε στο γραμματοκιβώτιό της μετά το θάνατό της», είπε η Κροζατιέ.

136 γυναίκες δολοφονήθηκαν το 2024 στη Γαλλία

Όπως αναφέρει ο Guardian, πέρυσι, 136 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους τους στη Γαλλία, μια αύξηση άνω του 44% σε σχέση με το 2023. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το γαλλικό κράτος έχει αντιμετωπίσει αρκετές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες το κατηγορούν ότι δεν έλαβε μέτρα για να αποτρέψει τις δολοφονίες. Τον Ιούνιο, το κράτος καταδικάστηκε να πληρώσει 27.000 ευρώ στην οικογένεια της Nathalie Debaillie, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Λιλ το 2019. Αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο άλλες υποθέσεις, εκτός από αυτή της Pla: τη δολοφονία της Chahinez Daoud, 31 ετών, που κάηκε ζωντανή από τον σύζυγό της το 2021, και τη δολοφονία της Patricia Gomit, 51 ετών, από τον πρώην σύντροφό της το 2022.

«Για την κόρη μου είναι πολύ αργά, αλλά οι γυναίκες συνεχίζουν να δολοφονούνται».

Ο Μπερνάρντ Γκρελόν, ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους στην υπόθεση Πλα, δήλωσε: «Ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους επιφυλάσσεται να κάνει δηλώσεις στο δικαστήριο και δεν έχω να κάνω καμία δήλωση πριν από την ακροαματική διαδικασία».

Η μητέρα της Πλα, Άννι, δήλωσε πέρυσι: «Για την κόρη μου είναι πολύ αργά, αλλά οι γυναίκες συνεχίζουν να δολοφονούνται. Δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια και να μην κάνω τίποτα».

Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
