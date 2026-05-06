Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Ανανεωμένες και φωτισμένες ξανά οι «Ομπρέλες» Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία
Αυτοδιοίκηση 06 Μαΐου 2026

Ανανεωμένες και φωτισμένες ξανά οι «Ομπρέλες» Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, το γλυπτό «Ομπρέλες», αποκτά ξανά τη μορφή και την εικόνα που του αρμόζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Το ανανεωμένο και πλήρως συντηρημένο γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία παραδόθηκε χθες στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης από το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος φωτισμού, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης αποκτά ξανά τη μορφή και την εικόνα που του αρμόζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης του σκελετού σε δέκα ομπρέλες, συντήρηση ή αντικατάσταση των ανοξείδωτων πλεγμάτων και των συστημάτων στήριξης, ενώ εγκαταστάθηκαν 18 σύγχρονα φωτιστικά σώματα.

Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με δωρεά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και επιχειρήσεων-μελών του, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία, την ανάδειξη και τη διατήρηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο των δηλώσεων του επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Αποδίδουμε στους πολίτες αναγεννημένες τις “Ομπρέλες” του Γιώργου Ζογγολόπουλου, μετά από πολλά χρόνια κατά τα οποία το εμβληματικό αυτό έργο είχε ανάγκη ουσιαστικής φροντίδας, συντήρησης και ανάδειξης. Οι “Ομπρέλες” είναι ένα σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ένα σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ένα έργο που έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης, με τις εικόνες της, με τη μνήμη της και με την παρουσία της στον κόσμο.

Η συντήρηση ενός τέτοιου έργου είναι μια υποχρέωση απέναντι στον δημόσιο χώρο, στον δημιουργό του, στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και στους ανθρώπους που ζουν και κινούνται καθημερινά σε αυτήν. Με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, το γλυπτό θωρακίζεται απέναντι στη φθορά του χρόνου, της θάλασσας και των έντονων καιρικών συνθηκών, ενώ με τον νέο φωτισμό του ανακτά τη θέση που του αξίζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου για τη σταθερή συμβολή του στη φροντίδα του έργου, καθώς και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και τις επιχειρήσεις-μέλη του, που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια».

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λουκία Σαράντη δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η βιομηχανία δεν κτίζει μόνο προϊόντα – κτίζει πόλεις. Αυτή η πεποίθηση βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος: ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας και του τόπου.

Ως ο μόνος εθνικός κοινωνικός εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νιώθουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι σε αυτή την πόλη. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αναλάβαμε – μαζί με επιχειρήσεις-μέλη μας που ανταποκρίθηκαν με χορηγίες – τη χρηματοδότηση της συντήρησης και ανάδειξης του γλυπτού «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, κ. Νίκος Θεοδωρίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι “Ομπρέλες” του Γιώργου Ζογγολόπουλου δεν είναι ένα απλό έργο τέχνης. Είναι μια εικαστική εγκατάσταση η οποία κινείται με τον αέρα, αλλά, εκτεθειμένη δίπλα στη θάλασσα και στη μανία του Βαρδάρη, είναι φυσικό ολόκληρο αυτό το σύστημα να υφίσταται κοπώσεις και να χρειάζεται συντήρηση κατά τακτά διαστήματα».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

