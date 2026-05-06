Ανανεωμένες και φωτισμένες ξανά οι «Ομπρέλες» Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ανανεωμένο και πλήρως συντηρημένο γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία παραδόθηκε χθες στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης από το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος φωτισμού, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης αποκτά ξανά τη μορφή και την εικόνα που του αρμόζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης του σκελετού σε δέκα ομπρέλες, συντήρηση ή αντικατάσταση των ανοξείδωτων πλεγμάτων και των συστημάτων στήριξης, ενώ εγκαταστάθηκαν 18 σύγχρονα φωτιστικά σώματα.

Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με δωρεά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και επιχειρήσεων-μελών του, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία, την ανάδειξη και τη διατήρηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο των δηλώσεων του επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Αποδίδουμε στους πολίτες αναγεννημένες τις “Ομπρέλες” του Γιώργου Ζογγολόπουλου, μετά από πολλά χρόνια κατά τα οποία το εμβληματικό αυτό έργο είχε ανάγκη ουσιαστικής φροντίδας, συντήρησης και ανάδειξης. Οι “Ομπρέλες” είναι ένα σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ένα σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ένα έργο που έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης, με τις εικόνες της, με τη μνήμη της και με την παρουσία της στον κόσμο.

Η συντήρηση ενός τέτοιου έργου είναι μια υποχρέωση απέναντι στον δημόσιο χώρο, στον δημιουργό του, στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και στους ανθρώπους που ζουν και κινούνται καθημερινά σε αυτήν. Με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, το γλυπτό θωρακίζεται απέναντι στη φθορά του χρόνου, της θάλασσας και των έντονων καιρικών συνθηκών, ενώ με τον νέο φωτισμό του ανακτά τη θέση που του αξίζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου για τη σταθερή συμβολή του στη φροντίδα του έργου, καθώς και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και τις επιχειρήσεις-μέλη του, που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια».

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λουκία Σαράντη δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η βιομηχανία δεν κτίζει μόνο προϊόντα – κτίζει πόλεις. Αυτή η πεποίθηση βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος: ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας και του τόπου.

Ως ο μόνος εθνικός κοινωνικός εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νιώθουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι σε αυτή την πόλη. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αναλάβαμε – μαζί με επιχειρήσεις-μέλη μας που ανταποκρίθηκαν με χορηγίες – τη χρηματοδότηση της συντήρησης και ανάδειξης του γλυπτού «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, κ. Νίκος Θεοδωρίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι “Ομπρέλες” του Γιώργου Ζογγολόπουλου δεν είναι ένα απλό έργο τέχνης. Είναι μια εικαστική εγκατάσταση η οποία κινείται με τον αέρα, αλλά, εκτεθειμένη δίπλα στη θάλασσα και στη μανία του Βαρδάρη, είναι φυσικό ολόκληρο αυτό το σύστημα να υφίσταται κοπώσεις και να χρειάζεται συντήρηση κατά τακτά διαστήματα».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Θεσσαλονίκης