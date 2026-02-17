Τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης, στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ευχαρίστησε τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη για τη συνολική του προσφορά στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

«Τον ευχαριστούμε γιατί μας διδάσκει ότι η Τέχνη οφείλει να είναι στρατευμένη στην υπηρεσία της αλήθειας και του ανθρώπου» ανέφερε, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «αποθεώνει με το σύνολο του έργου του την Ελλάδα στο εξωτερικό, παραμένοντας πιστός θιασώτης οικουμενικών αρχών και αξιών όπως είναι η Ελευθερία, η Δημοκρατία, ο Ανθρωπισμός, η Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Δικαιοσύνη».

Ο κ. Αγγελούδης ευχαρίστησε εξάλλου όλους όσοι συνεργάστηκαν ώστε ο Κώστας Γαβράς να βρεθεί στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη για να γιορτάσει τα 93α γενέθλιά του και συγκεκριμένα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Βούγια, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνας και τον Πρόεδρό του Παρασκευά Παρασκευόπουλο.

Στα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και τις επιπτώσεις που αυτή είχε στον μετέπειτα αντιδικτατορικό αγώνα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας, τονίζοντας και το πολύ σημαντικό αποτύπωμα της ταινίας «Ζ» του Κώστα Γαβρά.

«Σήμερα τιμούμε, μέσα από το πρόσωπο του Κώστα Γαβρά, το δραματικό ιστορικό γεγονός που άλλαξε την πολιτική ιστορία του τόπου και σε αυτό βοήθησε στην παγκόσμια διάδοση του και πάλι, η ταινία του Κώστα Γαβρά» είπε χαρακτηριστικά.

Για πολύ μεγάλη τιμή στο πρόσωπο του, έκανε λόγο, εμφανώς συγκινημένος ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μισέλ, ευχαριστώντας τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και τους υπόλοιπους διοργανωτές, για την πρόσκληση να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Γαβράς, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου, εξιστόρησε τη διαδρομή του από την Ελλάδα στη Γαλλία, αλλά και το πώς δημιούργησε το «Ζ» και τις δυσκολίες που συνάντησε στο έργο του.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως εκτός από την ταινία του και φυσικά τον Γρηγόρη Λαμπράκη, πρέπει επίσης να αποδίδονται τιμές «στους χιλιάδες Έλληνες στη Θεσσαλονίκη και αλλού, μεταξύ των οποίων και ο Μίκης Θεοδωράκης, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του θανάτου» εκείνη την εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, αλλά και τον Χρήστο Σαρτζετάκη, τον ανακριτή που «βάσταξε ενάντια στις πιέσεις και πήγε μέχρι το τέλος» την υπόθεση της δολοφονίας Λαμπράκη, τιμώντας το λειτούργημα του.

Το «παρών» στην εκδήλωση, έδωσε και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, Ζαν-Λικ Λαβό, ο οποίος στη διάρκεια του χαιρετισμού του, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, χαρακτήρισε τον Κώστα Γαβρά ως «τον Έλληνα που τιμά τη χώρα καταγωγής του, τον Γάλλο που τιμά τη χώρα που τον υιοθέτησε».

«Ένας σκηνοθέτης που δεν δίστασε να στρατευτεί μέσα από τις ταινίες του, συχνά κόντρα στο κλίμα της εποχής του, αλλά και έναν ακάματο εργάτη στην υπηρεσία του Κινηματογράφου. Αγαπητέ Κώστα Γαβρά, η Θεσσαλονίκη σας τιμά σήμερα, αλλά το γνωρίζετε ότι έχετε ήδη όλη την αναγνώριση της Γαλλίας» είπε χαρακτηριστικά.