Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Καθαρίζει τοίχους και σημεία της πόλης ο Δήμος Θεσσαλονίκης από σπρέι και άλλα.
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο
- Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
- Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
- Συλλήψεις δυο ηγετών καρτέλ στο Μεξικό - Ο ένας δυνητικός διάδοχος του ισχυρού «Ελ Μέντσο»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να καταστήσει την πόλη καθαρότερη και έχει ξεκινήσει να απομακρύνει στοιχεία οπτικής ρύπανσης.
«Επισκέφτηκα την περιοχή της Ροτόντας και τον άξονα της Δημητρίου Γούναρη, όπου είναι σε εξέλιξη μια στοχευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην οποία προσθέτει:
«Η πρωτοβουλία περιλάμβανει την απομάκρυνση της οπτικής ρύπανσης, τον καθαρισμό όλων των επιφανειών από γκράφιτι και μουτζούρες, ΚΑΦΑΟ, κολόνες, κάδους απορριμμάτων, αλλά και από τις εισόδους 35 και πλέον πολυκατοικιών, αποκαθιστώντας την εικόνα μιας περιοχής – σημείου αναφοράς για την ιστορικότητα της Θεσσαλονίκης.
Η αλλαγή είναι ήδη ορατή. Και επιβεβαιώνει ότι, με τη συμμετοχή όλων, με σχέδιο και συνεργασία, μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
Ο δημόσιος χώρος είναι το σπίτι όλων μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο Ανδρεάδη, το νέο Πρόεδρο Νικόλαο Πέντζο και την Πολιτιστική Εταιρεία για τη συμβολή τους σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.
Οι Θεσσαλονικείς θα αντιτάξουν στη «δικτατορία της μουντζούρας» την καθολική, ενεργό συμμετοχή για έναν όμορφο δημόσιο χώρο. Το χώρο που δικαιούμαστε».
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/SteliosAngeloudis
- Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»
- ΥπΑΑΤ: Απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό – Προσοχή!
- Κύκλοι Αλέξη Τσίπρα: Καμία συνάντηση ή επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο
- Σεισμός τώρα – Αισθητός στην Αττική
- Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023
- Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός
