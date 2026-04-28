Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να καταστήσει την πόλη καθαρότερη και έχει ξεκινήσει να απομακρύνει στοιχεία οπτικής ρύπανσης.

«Επισκέφτηκα την περιοχή της Ροτόντας και τον άξονα της Δημητρίου Γούναρη, όπου είναι σε εξέλιξη μια στοχευμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην οποία προσθέτει:

«Η πρωτοβουλία περιλάμβανει την απομάκρυνση της οπτικής ρύπανσης, τον καθαρισμό όλων των επιφανειών από γκράφιτι και μουτζούρες, ΚΑΦΑΟ, κολόνες, κάδους απορριμμάτων, αλλά και από τις εισόδους 35 και πλέον πολυκατοικιών, αποκαθιστώντας την εικόνα μιας περιοχής – σημείου αναφοράς για την ιστορικότητα της Θεσσαλονίκης.

Η αλλαγή είναι ήδη ορατή. Και επιβεβαιώνει ότι, με τη συμμετοχή όλων, με σχέδιο και συνεργασία, μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.

Ο δημόσιος χώρος είναι το σπίτι όλων μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο Ανδρεάδη, το νέο Πρόεδρο Νικόλαο Πέντζο και την Πολιτιστική Εταιρεία για τη συμβολή τους σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιτάξουν στη «δικτατορία της μουντζούρας» την καθολική, ενεργό συμμετοχή για έναν όμορφο δημόσιο χώρο. Το χώρο που δικαιούμαστε».

