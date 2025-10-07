Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ηγεσίας και καινοτομίας που διεξάγεται για πρώτη φορά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους Δήμους της Ευρώπης και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Αγγελούδης είναι ο μόνος Δήμαρχος που επιλέχθηκε από την Ελλάδα και ένας από τους 31, συνολικά, δημάρχους που προέρχονται από 17 χώρες, μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Μαδρίτης José Luis Martínez-Almeida, o Δήμαρχος Όσλο Eirik Lae Solberg, o Δήμαρχος Κρακοβίας Aleksander Miszalski, o Δήμαρχος Ελσίνκι Daniel Sazonov, o Δήμαρχος Τορίνο Stefano Lo Russo κ.α.

Το πρόγραμμα θα παρέχει στις πόλεις που θα συμμετάσχουν καινοτόμο εξειδίκευση για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως είναι η κλιματική κρίση, τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των πόλεων, δράσεις που έχουν ως κοινή συνισταμένη τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο»

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης η συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα που την φέρνει στην πρωτοπορία των εξελίξεων και αναγνωρίζει τη δυναμική της.

Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας, από τη στεγαστική κρίση μέχρι την προστασία του δημόσιου χώρου, τη δημιουργία πρόσθετων εστιών πρασίνου, την προώθηση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο δίκτυο αυτό η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο, ενισχύει τις συνεργασίες της, αποκτά πρόσβαση σε έναν οργανισμό που θα της επιτρέψει να παράξει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα στους πολίτες της».