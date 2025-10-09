Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια νεαρή γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου από την Άμεση Δράση της Ρέτζιο Καλάμπρια στη νότια Ιταλία με την κατηγορία ότι έπνιξε τα δύο νεογέννητα παιδιά της, έκρυψε τα πτώματά τους και απέκρυψε το πτώμα ενός άλλου παιδιού που είχε γεννηθεί πριν από τρία χρόνια.

Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα κατ’ οίκον περιορισμού της γυναίκας, με ηλεκτρονικό βραχιόλι, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν οι γονείς της νεαρής γυναίκας βρήκαν τα πτώματα των δύο νεογέννητων τυλιγμένα σε μια κουβέρτα σε μια ντουλάπα στο σπίτι τους στο Πελλάρο.

Η 25χρονη γυναίκα ήταν ήδη υπό έρευνα από τη στιγμή που η μητέρα της ανακάλυψε τα πτώματα λόγω της δυσάρεστης οσμής.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, πυροδοτώντας μια έρευνα που ξεκίνησε η Εισαγγελία και διεξήχθη από την Άμεση Δράση, η οποία αναπτύχθηκε με βάση την προβολή των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στην περιοχή.

Από αυτά, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κοπέλα ήταν μόνη στο σπίτι μεταξύ 7:00 μ.μ. και 8:30 μ.μ. στις 8 Ιουλίου 2024, την φερόμενη ώρα γέννησης και θανάτου των παιδιών.

Περαιτέρω στοιχεία, σύμφωνα με την εισαγγελία, προέκυψαν από βιολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιήθηκαν σε οργανικό υλικό.

Οι εξετάσεις αυτές επιβεβαίωσαν ότι τα δύο νεογέννητα ήταν παιδιά της υπόπτου, γεννήθηκαν ζωντανά και ότι ο θάνατός τους προκλήθηκε από ασφυξία.

Από τις μαρτυρίες των μελών της οικογένειας, τα οποία πιστεύεται ότι δεν γνώριζαν τι συνέβη στο σπίτι, προέκυψε επίσης ότι η κοπέλα είχε εισαχθεί λόγω σοβαρής αιμορραγίας στο Grande Ospedale Metropolitano της Ρέτζιο Καλάμπρια λίγο πριν βρεθούν τα μωρά.

Η νεαρή γυναίκα είχε παραπονεθεί μόνο για γενική σωματική δυσφορία, αρνούμενη όμως κατηγορηματικά ότι ήταν ποτέ έγκυος.

Ο συνεργός και η αναζήτηση της τρίτης σωρού

Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των δύο παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Ο νεαρός κατηγορείται τώρα για συνέργεια.

Από τα μηνύματα αυτά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και το τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια.

Το άτυχο νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι που ανήκει στην οικογένεια της νεαρής μητέρας.

Οι καραμπινιέροι και η αστυνομία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου πτώματος.