Στα χέρια πιάστηκαν ομάδες ατόμων μέσα σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, ομάδα νεαρών καβγάδισε με άτομα λίγο μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι νεαροί φέρεται να έκαναν φασαρία κατά τη διάρκεια της ταινίας με αποτέλεσμα κάποιοι από τους θεατές να τους κάνουν παρατηρήσεις.

Μόλις η προβολή ολοκληρώθηκε, πάνω από 10 άτομα πιάστηκαν στα χέρια με κάποιους πιο ψύχραιμους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα ο καβγάς συνεχίστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.