Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου για την… προτεραιότητα στο φανάρι
Ο καβγάς των δυο ανδρών που κατέληξε σε μπουνιές έγινε για την προτεραιότητα στο φανάρι. Ο ένας οδηγός ήταν με αυτοκίνητο, ο άλλος με μηχανή.
Ένα άγριο σκηνικό διαδραματίστηκε την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Αχαρνών.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου
Δύο οδηγοί – ένας με αυτοκίνητο και ένας με μηχανή – διαπληκτίστηκαν για το ποιος είχε προτεραιότητα στο φανάρι.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν ενώ περίμεναν στο κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια σταματήσουν λίγο πιο κάτω για να «λύσουν τις διαφορές τους».
Αφού άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, ακολούθησε άγριος καβγάς έξω από επιχείρηση της περιοχής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου.
Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς αλλά και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε φοβούμενος ότι ίσως οι εμπλεκόμενοι έφεραν κάποιο όπλο. Όταν διαπίστωσε πως δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, επενέβη για να τους χωρίσει.
