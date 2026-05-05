Κρήτη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του νησιού
Ένας ακόμη σεισμός ταρακούνησε για μια φορά την Κρήτη
Ένας ακόμη σεισμός σημειώθηκε σήμερα Τρίτη ανοιχτά της Κρήτης.
Ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 19 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,6 χλμ.
