Ένας ακόμη σεισμός σημειώθηκε σήμερα Τρίτη ανοιχτά της Κρήτης.

Ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 19 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,6 χλμ.