Νέος σεισμός στην Κρήτη

Μια ακόμα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή ανοιχτά του Γουδουρα Σητείας στην Κρήτη,

Ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο 14 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ακόμα μετασεισμό της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/4).

Από εκείνη την ώρα είναι σε εξέλιξη η μετασεισμική δραστηριότητα με την μεγαλύτερη δόνηση να φτάνει τα 5 Ρίχτερ.

Η σεισμική ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι