Νέος σεισμός στην Κρήτη
Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο 14 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα στη Σητεία
Μια ακόμα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή ανοιχτά του Γουδουρα Σητείας στην Κρήτη,
Ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν σε όλο το νησί.
Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο 14 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ακόμα μετασεισμό της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/4).
Από εκείνη την ώρα είναι σε εξέλιξη η μετασεισμική δραστηριότητα με την μεγαλύτερη δόνηση να φτάνει τα 5 Ρίχτερ.
Η σεισμική ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις