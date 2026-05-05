Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συγκλονίζουν τα όσα είπε στην κατάθεσή της στις Αρχές η μητέρας της Μυρτούς, που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Η μητέρα της 19χρονης περιέγραψε πώς έμαθε ότι η κόρη της άφησε την τελευταία της πνοή το μοιραίο βράδυ της 14ης Απριλίου 2026, ενώ αναφέρθηκε στην σχέση εμπιστοσύνης που είχε με την κόρη της.

Επίσης η τραγική μητέρα ανέφερε στην κατάθεσή της τι πιστεύει εκείνη για όσα έγιναν το βράδυ που κατέληξε νεκρή η Μυρτώ.

Τι είπε η μητέρα της Μυρτούς για το μοιραίο βράδυ

«Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να την βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν» είπε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωϊνό».

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία …. και μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο το λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από την ζωή» ανέφερε η μητέρα της Μυρτούς.

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στο γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από την ζωή», είπε επίσης.

«Ταπεινό και ευγενικό παιδί»

Η μητέρα της Μυρτούς, περιγράφοντας την 19χρονη έκανε λόγο για «ένα παιδί ταπεινό και ευγενικό. Ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού. Δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω. Μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά. Δεν έπινε».

Για τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, η μητέρα της είπε ότι ότι τον γνώριζε αλλά όχι ο πατέρας της γιατί ήταν αυστηρός.

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές την Μυρτώ στο σπίτι, που μιλούσε με βιντεοκλήση με τον …. (αναφέρεται στο 23χρονο φίλο της Μυρτούς που ήταν ένα από τα άτομα που συνελήφθησαν και που έχουν προφυλακιστεί)».

«Μπήκα στο δωμάτιο της να δω με ποιον μιλάει. Φορούσε κουκούλα. Μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα. Δεν έδωσα σημασία. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στην Μυρτώ. Δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας, είπε.