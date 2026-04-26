newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Κρίσιμα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 26 Απριλίου 2026, 22:48

Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Κρίσιμα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόταν η παρέα της άτυχης 19χρονης πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την ανακρίτρια και την ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν για το μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά προσπαθούν οι Αρχές, που εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ποιοι και πόσοι είναι οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση; Υπάρχουν κι άλλες τρομακτικές υποθέσεις, παρόμοιες με αυτή την άτυχης Μυρτούς;

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Την ώρα που αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της άτυχης 19χρονης, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των τηλεφώνων των τεσσάρων προσώπων που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο μοιραίο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Από εκεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα λάβουν χρήσιμα στοιχεία για το ραντεβού της 19χρονης με τον 23χρονο, αλλά και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση ναρκωτικών από την άτυχη Μυρτώ.

Αυτοψία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο δωμάτιο που έκανε η παρέα τη χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το STAR, παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα. Και αυτό γιατί ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του 26χρονου και της 19χρονης.

Έρευνα και στις τραπεζικές συναλλαγές

Παράλληλα, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έχει δώσει εντολή για την άρση του απορρήτου και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σκοπός είναι να φανούν όλες οι πιθανές συναλλαγές που μπορεί να έγιναν μεταξύ της 19χρονης, του 23χρονου και του 66χρονου, ο οποίος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές αποκαλύπτοντας ότι ήταν το πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε η Μυρτώ και της δάνεισε χρήματα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ανακρίτρια δεν αποκλείεται να καλέσει και άλλα πρόσωπα να καταθέσουν για την υπόθεση, με το στόχο την αποκάλυψη κάθε κίνησης ή συνομιλίας που μπορεί να σχετίζεται με το θάνατο της 19χρονης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Κόσμος
Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26.04.26

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης
Πανικός 26.04.26

Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Πανικός και υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, ενεργοποιώντας το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που πλημμύρισε το σαλόνι με νερό.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Ελλάδα 26.04.26

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Σύνταξη
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Σύνταξη
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Σύνταξη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Σύνταξη
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies