Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Κρίσιμα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ.

Να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν για το μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά προσπαθούν οι Αρχές, που εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ποιοι και πόσοι είναι οι πραγματικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση; Υπάρχουν κι άλλες τρομακτικές υποθέσεις, παρόμοιες με αυτή την άτυχης Μυρτούς;

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Την ώρα που αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της άτυχης 19χρονης, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των τηλεφώνων των τεσσάρων προσώπων που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο μοιραίο δωμάτιο 10 του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Από εκεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα λάβουν χρήσιμα στοιχεία για το ραντεβού της 19χρονης με τον 23χρονο, αλλά και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση ναρκωτικών από την άτυχη Μυρτώ.

Αυτοψία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στο δωμάτιο που έκανε η παρέα τη χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το STAR, παρά την ενδελεχή έρευνα, δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα. Και αυτό γιατί ο 23χρονος κατηγορούμενος καθάρισε τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του 26χρονου και της 19χρονης.

Έρευνα και στις τραπεζικές συναλλαγές

Παράλληλα, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έχει δώσει εντολή για την άρση του απορρήτου και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σκοπός είναι να φανούν όλες οι πιθανές συναλλαγές που μπορεί να έγιναν μεταξύ της 19χρονης, του 23χρονου και του 66χρονου, ο οποίος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές αποκαλύπτοντας ότι ήταν το πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε η Μυρτώ και της δάνεισε χρήματα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ανακρίτρια δεν αποκλείεται να καλέσει και άλλα πρόσωπα να καταθέσουν για την υπόθεση, με το στόχο την αποκάλυψη κάθε κίνησης ή συνομιλίας που μπορεί να σχετίζεται με το θάνατο της 19χρονης.