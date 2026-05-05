Ολυμπιακός σε Πολονάρα: «Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα που έδωσες με τη δύναμη και το πνεύμα σου»

Με ανάρτησή της στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Ακίλε Πολονάρα για την προσφορά του στο μπάσκετ, με αφορμή την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

«Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει στο μπάσκετ και για το παράδειγμα που έδωσες με τη δύναμη και το πνεύμα σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις. Μείνε δυνατός!», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

👏🏽 @ilpupazzo33 , thank you for everything you’ve given to basketball and for the example you set with your strength and spirit. Wishing you nothing but the best in whatever you choose to do. Stay strong!#OlympiacosBC https://t.co/C2wlLUtZsS — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 5, 2026

Αναλυτικά το μήνυμα του Ακίλε Πολονάρα

«Ευχαριστώ τους προπονητές, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία αγωνίστηκα, γιατί με κάνατε να νιώσω ένας ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ευχαριστώ και όσους με προσέβαλαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου! Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, επιστρέφοντας σε ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ώρα να πω αντίο στο μπάσκετ, γιατί δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν!!. «Θα μου λείψεις, πορτοκαλί μπάλα».