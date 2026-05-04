Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Στα 34 του χρόνια και δίνοντας μια παλικαρίσια και αξιοπρεπή μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα είπε «αντίο» στα παρκέ του μπάσκετ, μέσω μηνύματος στο Instagram.

Ο ταλαντούχος Ιταλός είχε κάνει προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, όμως παρά το γεγονός ότι η η Ντινάμο Σάσαρι είχε στηρίξει την προσπάθεια αυτή και ο ίδιος άρχισε κάποιες ατομικές προπονήσεις δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Όπως φαίνεται οι γιατροί του που τον παρακολουθούν στον αγώνα του κατά της μυελογενούς λευχαιμίας που τον οδήγησε ακόμα και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, τον συμβούλεψαν ότι η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να υποβάλλει τον εαυτό στην επίπονη και κουραστική ζωή ενός επαγγελματία αθλητή.

Έτσι, μετά από μια αξιοπρόσεκτη καριέρα μεταξύ άλλων σε Σάσαρι, Μπασκόνια, Εφές, Ζαλγκίρις και Βίρτους Μπολόνια και έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα στην Ισπανία και από ένα σε Ιταλία, Λιθουανία και Τουρκία αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Συγκεκριμένα μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ο Ιταλός φόργουορντ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το μπάσκετ, εξηγώντας πως, παρά την προσπάθεια να επιστρέψει, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί πλέον να είναι ο παίκτης που ήταν. Παράλληλα δεν έκανε προσπάθεια να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, ευχαριστώντας όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του, αλλά και όσους τον αμφισβήτησαν.

Θυμίζουμε πως ο 34χρονος, πρώην πλέον καλαθοσφαιριστής είχε ευχαριστήσει δημοσίως τους Έλληνες φιλάθλους καθώς ήταν πολλοί εκείνοι που του είχαν στείλει μηνύματα συμπαράστασης ώστε να βγει νικητής από τη μάχη που δίνει

Αναλυτικά το μήνυμα του Ακίλε Πολονάρα

«Ευχαριστώ τους προπονητές, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία αγωνίστηκα, γιατί με κάνατε να νιώσω ένας ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ευχαριστώ και όσους με προσέβαλαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου! Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, επιστρέφοντας σε ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ώρα να πω αντίο στο μπάσκετ, γιατί δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν!!. «Θα μου λείψεις, πορτοκαλί μπάλα».