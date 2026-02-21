Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα συγκλόνισε για ακόμη μία φορά, καθώς εξομολογήθηκε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει, μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία, ενώ υπογράμμισε ότι η γυναίκα του αποτέλεσε πηγή στήριξης για εκείνον και τον βοήθησε να βρει δύναμη σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Ο Πολονάρα αποκάλυψε ότι έμαθε για τη λευχαιμία από αντιντόπινγκ έλεγχο και αναφέρθηκε στην οικογένειά του και τα παιδιά του, τονίζοντας ότι παλεύει και θέλει να βγει δυνατός για να μπορεί να είναι στο πλευρό τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πολονάρα

«Έψαξα στο διαδίκτυο και είδα ότι σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο κόσμος κατέρρευσε μπροστά μου. Η λέξη “όγκος” σε τρομάζει. Τη συνδέεις αμέσως με τον θάνατο. Σκέφτηκα ότι όλα είχαν τελειώσει, ακόμα και η καριέρα μου στο μπάσκετ.

Όταν μου είπαν τη διάγνωση, σκέφτηκα να πηδήξω από το παράθυρο του νοσοκομείου και να τελειώσω τα πάντα. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε διέξοδος.

Τότε ήταν που η παρουσία της οικογένειάς του, και ιδιαίτερα της συζύγου του, αποδείχθηκε καθοριστική. «Η γυναίκα μου, η Έρικα, ήταν εκεί και μου είπε: “Πρέπει να αντέξεις για τα παιδιά μας”. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να τα παρατήσω. Δεν ήταν δίκαιο τα παιδιά μου να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα».