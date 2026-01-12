Άρχισε γυμναστήριο ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα!
Ο Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία μπήκε και πάλι στο γυμναστήριο σκορπώντας χαρά στους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο.
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
- Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Μικρές, αλλά πολύ σημαντικές νίκες στη μάχη που δίνει με τη λευχαιμία πετυχαίνει ο Ακίλε Πολονάρα. Ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής αρχικά είχε καταφέρει να βγει από το κώμα στο νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του με την οικογένειά του και πέρασε μαζί τους τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Πλέον η υγεία του δείχνει να πηγαίνει ακόμη καλύτερα καθώς τον βλέπουμε σε φωτογραφία από ένα γυμναστήριο στο οποίο αρχίζει προπονήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση! Αυτό μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση νωτιαίου μυελού, που πραγματοποίησε πριν από έναν περίπου μήνα.
Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο instagram ο γυμναστής του, ο Πολονάρα «επανεκκινεί και πάλι το σώμα του», με την ελπίδα ότι και οι θεραπείες για την λευχαιμία που κάνει παράλληλα θα συνεχίσουν να έχουν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ως σήμερα.
Αναλυτικά ο γυμναστής του Πολονάρα έγραψε:
«Η καριέρα ενός μεγάλου πρωταθλητή αποτελείται και από υποχρεωτικές στάσεις, σιωπές και επανεκκινήσεις. Και σε μερικές στιγμές, η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ακίλε Πολονάρα με εμπιστεύτηκε να συνεχίσω το ταξίδι αποκατάστασης του και ήταν τιμή και μεγάλη συγκίνηση που μπόρεσα να τον βοηθήσω να ξεπεράσει προκλήσεις που ξεπερνούν το πεδίο. Πάμε πρωταθλητή! Ακίλε Πολονάρα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
- Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0: «Πάρτι» για τη Μεγάλη Κυρία
- Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
- Άρχισε γυμναστήριο ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα!
- Από νωρίς στα… βαθιά ο Κάρικ – Το ντέρμπι με την Σίτι και τα καλά λόγια του Γκουαρντιόλα
- Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
- «Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις