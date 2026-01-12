Άρχισε γυμναστήριο ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα!

Μικρές, αλλά πολύ σημαντικές νίκες στη μάχη που δίνει με τη λευχαιμία πετυχαίνει ο Ακίλε Πολονάρα. Ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής αρχικά είχε καταφέρει να βγει από το κώμα στο νοσοκομείο ενώ στη συνέχεια γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του με την οικογένειά του και πέρασε μαζί τους τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πλέον η υγεία του δείχνει να πηγαίνει ακόμη καλύτερα καθώς τον βλέπουμε σε φωτογραφία από ένα γυμναστήριο στο οποίο αρχίζει προπονήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση! Αυτό μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση νωτιαίου μυελού, που πραγματοποίησε πριν από έναν περίπου μήνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο instagram ο γυμναστής του, ο Πολονάρα «επανεκκινεί και πάλι το σώμα του», με την ελπίδα ότι και οι θεραπείες για την λευχαιμία που κάνει παράλληλα θα συνεχίσουν να έχουν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ως σήμερα.

Αναλυτικά ο γυμναστής του Πολονάρα έγραψε:

«Η καριέρα ενός μεγάλου πρωταθλητή αποτελείται και από υποχρεωτικές στάσεις, σιωπές και επανεκκινήσεις. Και σε μερικές στιγμές, η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ακίλε Πολονάρα με εμπιστεύτηκε να συνεχίσω το ταξίδι αποκατάστασης του και ήταν τιμή και μεγάλη συγκίνηση που μπόρεσα να τον βοηθήσω να ξεπεράσει προκλήσεις που ξεπερνούν το πεδίο. Πάμε πρωταθλητή! Ακίλε Πολονάρα».