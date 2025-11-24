Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του όρθιος με τη σύζυγό του (pics)
Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά του με την οικογένειά του, στέλνοντας μήνυμα μέσω ανάρτησης στην οποία απεικονίζεται να στέκεται όρθιος (και όχι πλέον σε καροτσάκι) με τη σύζυγό του.
Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλευρό της οικογένειας του, ενώ με αφορμή την ημέρα, ο ίδιος δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στη γυναίκα του, η οποία είναι πάντα στο πλευρό του.
Ο Πολονάρα που γύρισε εδώ και λίγες ημέρες στο σπίτι του από το νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, ανέφερε χαρακτηριστικά για τη σύζυγό του: «Πάντα ήσουν δίπλα μου και πίστευες σε εμάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και όταν όλοι με θεωρούσαν δεδομένο».
Δείτε την ανάρτηση του Πολονάρα
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όσα έγραψε ο Πολονάρα:
«Πάντα ήσουν δίπλα μου και πίστευες σε εμάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και όταν όλοι με θεωρούσαν δεδομένο! Πάντα ήσουν εξαιρετικά θετική σε αυτή τη δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση, χωρίς να τα παρατάς ποτέ, δίνοντάς μου αυτοπεποίθηση και τόση δύναμη.
Τα τελευταία 2 χρόνια περάσαμε πολλά και ήσουν εξαιρετική, όπως πάντα, προστατεύοντας τα παιδιά και “κρύβοντας” διάφορες ασθένειες. Είσαι πραγματικά μοναδική! Σήμερα είμαι 34 ετών και ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής η υγεία θα είναι με το μέρος μας!!!! Σ’ αγαπώ, ζωή μου.»
