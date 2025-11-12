Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μια μεγάλη «μάχη» με τη λευχαιμία, ωστόσο το τελευταίο διάστημα πηγαίνει καλύτερα κι έτσι μετά από μια περίοδο νοσηλείας επέστρεψε στο σπίτι του προκειμένου να περάσει όμορφες οικογενειακές στιγμές με τους δικούς του ανθρώπους.

Θυμίζουμε πως ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής διαγνώστηκε τον Ιούνιο του 2025 με λευχαιμία και τρεις μήνες μετά βρέθηκε δότρια μυελού των οστών που ήταν 90% συμβατή μαζί του. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής, ωστόσο ο Πολονάρα έπεσε σε κώμα, καθώς υπέστη θρόμβωση και είχε έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Μάλιστα οι γιατροί του είχαν δώσει μόλις 10% πιθανότητες να τα καταφέρει και να ζήσει.

Παρ’ όλα αυτά, ο 33χρονος κόντρα σε όλα ξύπνησε από το κώμα 10 μέρες μετά. Σε δηλώσεις τους σε τηλεοπτική εκπομπή ο ίδιος και η σύζυγός του, εξήγησαν ότι το γεγονός ότι ταλαντούχος καλαθοσφαιριστής άνοιξε και πάλι τα μάτια του είναι ένα θαύμα. «Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε ο Πολονάρα, που το Σάββατο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό», εξήγησε η σύζυγός του Έρικα Μπουφάνο.

«Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, ήταν σαν να κοιμόμουν», μοιράστηκε ο Πολονάρα. «Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα». Η σύζυγος του Ιταλού φόργουορντ σημείωσε πώς ήταν οι πρώτες στιγμές του Πολονάρα αφού ξύπνησε από το κώμα. «Στην αρχή, μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ», είπε η Έρικα Μπουφάνο και πρόσθεσε: «Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτήθηκα πώς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις μέρες, με ρώτησε γι’ αυτά. «Ένιωθα απαίσια, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσευχηθώ. Για την κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα», εξήγησε.

Σε αυτό το διάστημα, οι πάντες σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειάς του, να μη «βγει κάτι προς τα έξω». Εν τέλει μετά από μερικές ημέρες, η κατάσταση του Πολονάρα βελτιώθηκε και από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του επιτράπηκε να βγαίνει προσωρινά από το νοσοκομείο, ο μαχητής της ζωής βγήκε προκειμένου να γιορτάσει τα πέμπτα γενέθλια της κόρης του, Βικτόρια. Μάλιστα δεν είχε πρόβλημα να μοιραστεί δημοσίως μια φωτογραφία του πάνω σε καροτσάκι χαμογελαστός.

Πλέον ο Ιταλός μπασκετμπολίστας γύρισε στο σπίτι του και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο instagram μερικές συγκινητικές φωτογραφίες που ποζάρει στο πλάι των παιδιών του και του στενού του φίλου, Νίκολας Ντε Ντεβίτις!

