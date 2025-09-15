sports betsson
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Συγκινεί ο Πολονάρα με το μήνυμά του στους Έλληνες
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:00

Συγκινεί ο Πολονάρα με το μήνυμά του στους Έλληνες

Ο Ιταλός ευχαρίστησε τους Έλληνες για την στήριξη στην μεγάλη μάχη που δίνει με την λευχαιμία

Σύνταξη
A
A
Ακίλε Πολονάρα, ένας πραγματικός μαχητής, ένα παράδειγμα δύναμης σε κάθε του βήμα. Ο Ιταλός αθλητής έδωσε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων όταν οι οπαδοί της γαλανόλευκης σήκωσαν πλακάτ το οποίο έλεγε, «Forza Achille Polonara».

Ο μπασκετμπολίστας, πλέον αγωνίζεται στην Σάσαρι και όπως υπογράμμισε, βρήκε υπέροχη την κίνηση των φιλάθλων της Ελλάδας, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για την πορεία της χώρας του, Ιταλίας στο Eurobasket.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πολονάρα:

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα».

«Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια.

Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω· ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο».

Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Eurobasket 2025 15.09.25

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»
Eurobasket 2025 15.09.25

Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για την ιστορική επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια και τη σημαντική συνεισφορά του Γιάννη και του Σπανούλη.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
