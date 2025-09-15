Συγκινεί ο Πολονάρα με το μήνυμά του στους Έλληνες

Ακίλε Πολονάρα, ένας πραγματικός μαχητής, ένα παράδειγμα δύναμης σε κάθε του βήμα. Ο Ιταλός αθλητής έδωσε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων όταν οι οπαδοί της γαλανόλευκης σήκωσαν πλακάτ το οποίο έλεγε, «Forza Achille Polonara».

Ο μπασκετμπολίστας, πλέον αγωνίζεται στην Σάσαρι και όπως υπογράμμισε, βρήκε υπέροχη την κίνηση των φιλάθλων της Ελλάδας, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για την πορεία της χώρας του, Ιταλίας στο Eurobasket.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πολονάρα:

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα».

«Αποδέχθηκα την επιλογή της Βίρτους και εκτίμησα τη συνέπειά της, γιατί δεν ήμουν στα πλάνα της ανεξάρτητα από την ασθένεια.

Ειλικρινά θα ένιωθα προσβεβλημένος αν με είχαν υπογράψει μόνο για να δείξουν “όμορφη χειρονομία” επειδή έχω λευχαιμία. Προτίμησα την πρόταση της Σάσαρι γιατί το όνειρό μου είναι να προσπαθήσω να παίξω ξανά. Αν είχα δεχθεί έναν ρόλο σκάουτερ, θα σήμαινε ότι σταματάω· ενώ έτσι έχω τον στόχο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να επιστρέψω στο γήπεδο».