Με επιτυχία η μεταμόσχευση του Πολονάρα – Ποζάρει με το σήμα της νίκης (pic)

Ο «μαχητής» της ζωής Ακίλε Πολονάρα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ με καριέρα σε Euroleague και εθνική Ιταλίας έστειλε το μήνυμά μέσα από το νοσοκομείο, κάνοντας story στο Instagram, θέλοντας να ενημερώσει τον μπασκετικό κόσμο για την επιτυχημένη επέμβαση.

Στο story που ανέβασε έγραφε: «Μεταμόσχευση; Όλα εντάξει» τσεκάροντας το κομμάτι της μεταμόσχευσης, στέλνοντας αισιόδοξο μήνυμα στον αγώνα του κατά της λευχαιμίας.

Δείτε το story του Πολονάρα

Πριν λίγες ημέρες ο Πολονάρα ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί δότης από τις ΗΠΑ με συμβατότητα μεγαλύτερη από 90%, κάτι που οδήγησε στη σημερινή επέμβαση.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ πλέον ο παίκτης θα συνεχίσει για ένα χρονικό διάστημα την θεραπεία του και όταν την ολοκληρώσει θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για να μπορέσει να επιστρέψει ακόμη και στις προπονήσεις όπως αναφέρουν οι ιατρικές πηγές που επικαλούνται τα ιταλικά δημοσιεύματα.