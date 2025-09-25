Με επιτυχία η μεταμόσχευση του Πολονάρα – Ποζάρει με το σήμα της νίκης (pic)
Επιτυχημένη ήταν η μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υπεβλήθη ο Ακιλε Πολονάρα, με τον Ιταλό να το μοιράζεται μέσω των social media.
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Ο «μαχητής» της ζωής Ακίλε Πολονάρα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ με καριέρα σε Euroleague και εθνική Ιταλίας έστειλε το μήνυμά μέσα από το νοσοκομείο, κάνοντας story στο Instagram, θέλοντας να ενημερώσει τον μπασκετικό κόσμο για την επιτυχημένη επέμβαση.
Στο story που ανέβασε έγραφε: «Μεταμόσχευση; Όλα εντάξει» τσεκάροντας το κομμάτι της μεταμόσχευσης, στέλνοντας αισιόδοξο μήνυμα στον αγώνα του κατά της λευχαιμίας.
Δείτε το story του Πολονάρα
Πριν λίγες ημέρες ο Πολονάρα ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί δότης από τις ΗΠΑ με συμβατότητα μεγαλύτερη από 90%, κάτι που οδήγησε στη σημερινή επέμβαση.
Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ πλέον ο παίκτης θα συνεχίσει για ένα χρονικό διάστημα την θεραπεία του και όταν την ολοκληρώσει θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για να μπορέσει να επιστρέψει ακόμη και στις προπονήσεις όπως αναφέρουν οι ιατρικές πηγές που επικαλούνται τα ιταλικά δημοσιεύματα.
- Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά
- Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
- Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
- «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
- «Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»
- Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις