Ο Ακίλε Πολονάρα είναι μαχητής της ζωής: Ξύπνησε από κώμα – Η συγκινητική φωτογραφία (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα είναι ένας πραγματικός μαχητής της ζωής, καθώς αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά τον καρκίνο, ωστόσο δεν χάνει το χαμόγελό του.

Ο Ιταλός διαγνώστηκε τον Ιούνιο του 2025 με λευχαιμία και τρεις μήνες μετά βρέθηκε δότρια μυελού των οστών που ήταν 90% συμβατή μαζί του. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής, ωστόσο ο Πολονάρα έπεσε σε κώμα, καθώς υπέστη θρόμβωση και είχε έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.

Σε αυτό το διάστημα, οι πάντες σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειάς του, να μη «βγει κάτι προς τα έξω».

Τι είπε η γυναίκα του Ακίλε Πολονάρα:

«Έγινε χαμός, ο Άκιλε έπεσε σε κώμα. Έπαθε θρόμβο και ο εγκέφαλος έμεινε χωρίς οξυγόνο», αποκάλυψε η γυναίκα του Ακίλε Πολονάρα, ενώ σχετικά με τις πιθανότητές του να ζήσει ανέφερε: «Οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν πολύ χαμηλές». Παρ’ όλα αυτά, ο 33χρονος νίκησε τις χαμηλές πιθανότητες και ξύπνησε από το κώμα 10 μέρες μετά.

«Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ακίλε έπεσε σε κώμα, αλλά τώρα τα χειρότερα φαίνεται να πέρασαν. Σταθήκαμε δίπλα του όλες αυτές τις μέρες. Απόψε στο «Le iene» θα σας τα πούμε όλα. Έλα «Achillone», είσαι φοβερός», γράφει στη δημοσίευσή του ο Nicolò De Devitiis, φίλος του Πολονάρα και της οικογένειάς του.