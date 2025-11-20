Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη κόντρα στη λευχαιμία, έχοντας καταφέρει να πάει κόντρα στις προβλέψεις και μάλιστα λίγες ημέρες πριν είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο προκειμένου να περάσει μερικές όμορφες στιγμές με την οικογένειά του.

Ο κόσμος του μπάσκετ έχει σταθεί μαζικά στο πλευρό του, ενώ δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την δήλωση του ίδιου του Ιταλού καλαθοσφαιριστή για την αγάπη και τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε από τους Έλληνες φιλάθλους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην χώρα μας.

«Παρότι δεν έχω παίξει ποτέ εκεί, ο ελληνικός λαός, ακόμη και στα social, ήταν υπέροχος μαζί μου, με στήριξε πολύ και το εκτίμησα απίστευτα», είχε πει στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Πολονάρα.

Τώρα ήρθε η Εθνική ομάδα της Ιταλίας να κάνει μια όμορφη κίνηση καθώς στις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε και τον Πολονάρα και μάλιστα ως αρχηγό!

Προφανώς ο 33χρονος καλαθοσφαιριστής δεν πρόκειται να αγωνιστεί, ωστόσο η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ιταλίας και ο προπονητής Λούκα Μπάνκι προχώρησαν σε αυτή την όμορφη συμβολική κίνηση για να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του.

«Μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα εναντίον της Ισλανδίας , ορίστε οι παίκτες που κλήθηκαν για το προπονητικό καμπ της Τορτόνα. Ξεχωρίζει το όνομα του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να ενταχθεί στην ομάδα, θα είναι ο αρχηγός της», ανέφερε στην επίσημη ενημέρωσή της η ιταλική ομοσπονδία.

Ιδού η αρχική επιλογή της Ιταλίας: Ντέλα Βάλε, Τόνουτ, Μπαλντάσο, Καντί, Κασαρίν, Ροσάτο, Λιμπρίτσι, Πετρουτσέλι, Προσίντα, Γκαραβάλια, Φεράρι, Γκράντ, Ακέλε, Πολονάρα, Τεσιτόρι, Σουίγκο, Βιντσίνι.