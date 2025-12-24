Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.
Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, ο Ακίλε Πολονάρα ευχήθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους για τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των εορτών.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός που δίνει μάχη με τη λευχαιμία και το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στο σπίτι του, πόζαρε μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ο Πολονάρα πλαισίωσε τις φωτογραφίες με μία μακροσκελή λεζάντα και ανέφερε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά για εκείνον, καθώς θα τα περάσει εκτός παρκέ.
Όσα έγραψε ο Πολονάρα στη δημοσίευσή του:
«Φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά Χριστούγεννα, όπου εγώ θα μπορώ να απολαύσω πλήρως αυτές τις γιορτές, σε αντίθεση με τους άλλους που ασχολούνταν με το μπάσκετ! Καλές γιορτές σε όλους, εύχομαι να είναι ειρηνικά Χριστούγεννα για όλους, γεμάτα ευτυχία και, φυσικά, καλή υγεία!»
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Τα Χριστούγεννα του NBA: Η μέρα που η κανονική σεζόν γίνεται παγκόσμιο θέαμα
- Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
- Φλαμένγκο: Ρεκόρ στην ιστορία της Βραζιλίας στα έσοδα με 322 εκατομμύρια ευρώ στο 2025!
- Η Παπαμιχαήλ και το όνειρο της συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν
- Ο Άρης Betsson μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά της κλινικής «Άγιος Λουκάς»
- Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
- Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
- Ο Βινίσιους «ψάχνεται» για μεγάλη ομάδα της Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις