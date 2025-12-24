Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, ο Ακίλε Πολονάρα ευχήθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους για τα Χριστούγεννα και τις ημέρες των εορτών.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός που δίνει μάχη με τη λευχαιμία και το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στο σπίτι του, πόζαρε μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ο Πολονάρα πλαισίωσε τις φωτογραφίες με μία μακροσκελή λεζάντα και ανέφερε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά για εκείνον, καθώς θα τα περάσει εκτός παρκέ.

Όσα έγραψε ο Πολονάρα στη δημοσίευσή του:

«Φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά Χριστούγεννα, όπου εγώ θα μπορώ να απολαύσω πλήρως αυτές τις γιορτές, σε αντίθεση με τους άλλους που ασχολούνταν με το μπάσκετ! Καλές γιορτές σε όλους, εύχομαι να είναι ειρηνικά Χριστούγεννα για όλους, γεμάτα ευτυχία και, φυσικά, καλή υγεία!»

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση