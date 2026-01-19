Συγκλονίζει ο Πολονάρα: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε (vids)

Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο γήπεδο της Νάπολι και συγκίνησε άπαντες, ενώ οι οπαδοί και οι συμπαίκτες του τού επιφύλαξαν μία θερμή υποδοχή.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και στη συνέχεια δήλωσε ότι ελπίζει πως τα χειρότερα έχουν περάσει.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν συγκινησιακά φορτισμένη και φυσικά, η ήττα της Σάσαρι από τη Νάπολι με 84-78 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού στο γήπεδο βρέθηκε ο Πολονάρα.

Δείτε την ανάρτηση για τον Πολονάρα:

Ci sono giocatori che non sono stati solo atleti, ma parte della nostra storia, della nostra famiglia.

Questa sera, al PalaSerradimigni, torna un guerriero, un uomo che ha lottato, che ha emozionato e che oggi è di nuovo a casa sua

Achille Polonara!

🤍💙#sardegna #visitsardinia pic.twitter.com/ZItPsdqjX3 — Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) January 18, 2026

«Υπάρχουν παίκτες που είναι κάτι περισσότερο από απλοί αθλητές, αλλά μέρος της ιστορίας μας, της οικογένειάς μας.

Απόψε, στο PalaSerradimigni, επιστρέφει ένας πολεμιστής, ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί, που μας έχει ενθουσιάσει και που σήμερα βρίσκεται πίσω στο σπίτι του, ο Ακίλε Πολονάρα.», ήταν το μήνυμα της Σάσαρι.

Πολλά μικρά παιδιά κρατούσαν χαρτόνια που έγραφαν «Ακίλε καλωσήρθες» και αρκετοί οπαδοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για αυτή τη ξεχωριστή επιστροφή.