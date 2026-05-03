newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης 13χρονη από ανήλικη – Την έριξε στο οδόστρωμα και την κλώτσαγε
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 11:10

Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης 13χρονη από ανήλικη – Την έριξε στο οδόστρωμα και την κλώτσαγε

13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση σε κεντρική πλατεία στη Λαμία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι σε κεντρική πλατεία της Λαμίας. Σύμφωνα με το LamiaReport, χθες το απόγευμα τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, χωρίς πραγματικό λόγο, το κορίτσι της στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, το πλησίασαν τρεις επίσης ανήλικες Ρομά και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στο οδόστρωμα άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει. Οι άλλες δύο Ρομά φαίνεται ότι απλά παρακολουθούσαν και γελούσαν.

Οι φίλες της 13χρονης σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, ωστόσο όπως ανέφερε η μητέρα της μαθήτριας κανείς από όσους περνούσαν ή βρίσκονταν στο σημείο, δεν έσπευσε να βοηθήσει.

Η μητέρα του θύματος υπέβαλλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε το κορίτσι της προληπτικά στο Νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο - Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο - Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Σύνταξη
Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας - Η αναφορά στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Σύνταξη
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Ανήκει σε ζάπλουτο Ρώσο 03.05.26

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies