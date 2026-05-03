Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης 13χρονη από ανήλικη – Την έριξε στο οδόστρωμα και την κλώτσαγε
13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση σε κεντρική πλατεία στη Λαμία
Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι σε κεντρική πλατεία της Λαμίας. Σύμφωνα με το LamiaReport, χθες το απόγευμα τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο.
Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, χωρίς πραγματικό λόγο, το κορίτσι της στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, το πλησίασαν τρεις επίσης ανήλικες Ρομά και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στο οδόστρωμα άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει. Οι άλλες δύο Ρομά φαίνεται ότι απλά παρακολουθούσαν και γελούσαν.
Οι φίλες της 13χρονης σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, ωστόσο όπως ανέφερε η μητέρα της μαθήτριας κανείς από όσους περνούσαν ή βρίσκονταν στο σημείο, δεν έσπευσε να βοηθήσει.
Η μητέρα του θύματος υπέβαλλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε το κορίτσι της προληπτικά στο Νοσοκομείο για εξετάσεις.
Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.
