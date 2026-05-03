«Η φωνή του ταυτίστηκε με τον Θρύλο» – Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Στάθη Γαβάκη

Στο πένθος βυθίστηκε ο Ολυμπιακός μετά τον θάνατο του Στάθη Γαβάκη σε ηλικία 87 ετών, ο εκφωνητής που επί σειρά ετών ήταν η «φωνή» των «ερυθρόλευκων», τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και στο ΣΕΦ.

Ο Στάθης Γαβάκης πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη και η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό τον Γαβάκη:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Στάθη Γαβάκη, η φωνή του οποίου ταυτίστηκε με τον Θρύλο και τις μεγάλες του στιγμές στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτελώντας σημείο αναφοράς.

Πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».