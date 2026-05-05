Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου, μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα.

Η άνοδος της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου, που λειτουργεί ως βασικός ταμιευτήρας νερού για την υδροδότηση της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί ξανά το χωριό Κάλλιο.

Το χωριό, που εγκαταλείφθηκε και απαλλοτριώθηκε στο πλαίσιο της δημιουργίας της λίμνης, παραμένει σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των αλλαγών που προκάλεσε η δημιουργία της λίμνης Μόρνου στην περιοχή.

