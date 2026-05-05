Μόρνος: Σε υψηλά επίπεδα η στάθμη – Βυθίστηκε το χωριό Κάλλιο
Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή του σκηνικού στη λίμνη του Μόρνου με τα αποθέματα στον ταμιευτήρα να έχουν αυξηθεί.
- Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στη γραμμή 2 του Μετρό
- Μιλώντας για το Σύνταγμα με απλά λόγια: Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρου Βλαχόπουλου
- Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
- Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη - Τον χτύπησαν με σιδερένιους σωλήνες
Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου, μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα.
Η άνοδος της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου, που λειτουργεί ως βασικός ταμιευτήρας νερού για την υδροδότηση της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί ξανά το χωριό Κάλλιο.
Το χωριό, που εγκαταλείφθηκε και απαλλοτριώθηκε στο πλαίσιο της δημιουργίας της λίμνης, παραμένει σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των αλλαγών που προκάλεσε η δημιουργία της λίμνης Μόρνου στην περιοχή.
Δείτε εικόνες:
- Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
- Live η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Έχω παιδιά: Αναζητώντας νέους φίλους
- Μόρνος: Σε υψηλά επίπεδα η στάθμη – Βυθίστηκε το χωριό Κάλλιο
- Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
- Αυτός, αυτή, το φλερτ και ο τσακωμός – Πήγαν για ουζάκι, κατέληξαν στο κρατητήριο
- Συνάντηση Δένδια – Χριστοδουλίδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις