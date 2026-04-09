Μια εντυπωσιακή ανατροπή σκηνικού καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στη λεκάνη απορροής στο Μόρνο, καθώς ο συναγερμός που σήμανε το φθινόπωρο του 2025 για την επάρκεια νερού στην πρωτεύουσα φαίνεται να βαίνει προς τη λήξη του.

Μέσα σε περίπου έξι μήνες, τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα παρουσίασαν έναν θεαματικό υπερτριπλασιασμό, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της τεχνητής λίμνης και «καταπίνοντας» ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο είχε αναδυθεί προσφέροντας μια εικόνα τόσο απόκοσμη, όσο και ανησυχητική για το ενδεχόμενο μιας αδυσώπητης ξηρασίας.

Μόρνος: Από την απόλυτη στεγνότητα στον υπερτριπλασιασμό των κυβικών

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Orange Press Agency είναι αποκαλυπτικά για την ταχύτητα της αποκατάστασης. Στις 23 Οκτωβρίου 2025, η λίμνη βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας, με τα αποθέματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, να έχουν κατρακυλήσει στα 156.996.000 κυβικά μέτρα. Κατά την τελευταία διαθέσιμη μέτρηση, αυτή της 8ης Απριλίου 2026, η στάθμη έχει ανέβει εντυπωσιακά, με τον όγκο του νερού να αγγίζει πλέον τα 491.629.000 κυβικά μέτρα.

Ανάλογη είναι και η επέκταση της επιφάνειας της λίμνης. Ενώ στις 9 Οκτωβρίου 2025 η έκτασή της είχε συρρικνωθεί στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα (μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας), οι μετρήσεις της 7ης Απριλίου 2026 δείχνουν ότι η λίμνη καλύπτει πλέον 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αυτή η αύξηση είχε ως αποτέλεσμα -όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency- να καλυφθεί ξανά από το νερό ο παλαιός οικισμός Κάλλιο, με μόνο μερικά ελάχιστα κτίσματα και κορυφές τοίχων να εξέχουν πλέον πάνω από την επιφάνεια, θυμίζοντας τη δραματική κατάσταση των προηγούμενων μηνών.

Λαγουβάρδος: Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση

Ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Orange Press Agency, ανέλυσε τα τελευταία δεδομένα από το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου του Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), αλλά και τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ και αναγνωρίζει τη ραγδαία αλλαγή.

«Η τελευταία δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που είχαμε πριν από δεκαπέντε ημέρες δείχνει την έκταση της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, περίπου στα δεκατέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι περίπου μείον 20% κάτω από την κανονική τιμή για αυτή την περίοδο. Άρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το φθινόπωρο προφανώς, αλλά είμαστε ακόμα λίγο κάτω από τα κανονικά» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, εξηγεί ότι «το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι εντυπωσιακές στην περιοχή. Και οι δύο βροχομετρικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη λεκάνη απορροής του Μόρνου είναι στο υψηλότερο σημείο βροχοπτώσεων για τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου της τελευταίας δεκαετίας. Αναφορικά με τη χιονοκάλυψη της περιοχής, παρόλο που μέσα στο Μάρτιο είχαμε χαμηλότερη από τα κανονικά χιονοκάλυψη λόγω των περιορισμένων φαινομένων, τις τελευταίες ημέρες, λόγω των φαινομένων που είχαμε και από τις τελευταίες κακοκαιρίες, είμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν στα κανονικά».

«Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε»

Σχετικά με τα αποθέματα που ανακοινώνει η ΕΥΔΑΠ ο Κώστας Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι «προφανώς είμαστε σε μια κατάσταση που μας βγάζει από τον συναγερμό που είχαμε μέσα στο φθινόπωρο, όταν είχαμε δει πάρα πολύ χαμηλά τη στάθμη του νερού στην τεχνητή λίμνη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί θα μπούμε στην περίοδο τώρα όπου δεν θα έχουμε βροχές στην περιοχή, γιατί μπαίνουμε προς την άνοιξη, το καλοκαίρι. Θα έχουμε πιο ισχυρή εξάτμιση λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και φυσικά και την κατανάλωση την οποία θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Και όλοι ελπίζουμε να έχουμε καλό υδρολογικό έτος και την επόμενη χρονιά, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι για τουλάχιστον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του νερού από τον Μόρνο».

Ο «μαύρος» Οκτώβρης του 2025

Η σημερινή ανακούφιση έρχεται μετά από μια περίοδο έντονου προβληματισμού, κατά την οποία είχαν κινητοποιηθεί όλες οι αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, η συρρίκνωση της λίμνης είχε αποκαλύψει ένα απόκοσμο τοπίο, ξυπνώντας μνήμες από τη μεγάλη ξηρασία των αρχών της δεκαετίας του ’90. Τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου έδειχναν τότε ότι το 2025 εξελισσόταν στην ξηρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, με τις βροχοπτώσεις να παραμένουν σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024.

Συγκριτικά, ενώ το 2018 τα αποθέματα είχαν φτάσει στο μέγιστο των 605.563.000 κυβικών, η πτώση στα 156 εκατομμύρια κυβικά τον περασμένο Οκτώβριο είχε καταστήσει τον Μόρνο μια «σκιά» του εαυτού του. Η εντυπωσιακή βροχόπτωση του πρώτου τριμήνου του 2026, που χαρακτηρίστηκε ως η υψηλότερη της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή, ήταν ο καταλύτης που επέτρεψε στον ταμιευτήρα να ανακάμψει και στο βυθισμένο χωριό Κάλλιο να επιστρέψει εκεί που ανήκει: στον τόπο «θυσίας» του, στον βυθό της λίμνης.