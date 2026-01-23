newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΚείμενοΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

«Για μία ακομα χρονιά, στην Ελλάδα καταγράφηκε άνοδος της θερμοκρασίας με το 72% των ημερών του έτους να παρουσιάζουν θετικές αποκλίσεις στις κανονικές τιμές. Για μια ακόμα χρονιά επιβεβαιώθηκε η τάση της τελευταίας δεκαετίας, η χιονοκάλυψη να μειώνεται δραματικά με αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στη λειψυδρία αλλά και στη ξήρανση των δασών»: αυτά λέει στο in ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, δίνοντας το στίγμα της κλιματικής αποτίμησης για τη χώρα μας το 2025.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του climatebook.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενός κόμβου πληγροφόρησης για τα έντονα καιρικά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Σημειώνεται πως είναι η τέταρτη χρονιά που το climatebook.gr πραγματοποιεί την εν λόγω έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στον απόηχο της κακοκαιρίας της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η οποία άφησε βαρύ στίγμα, λόγω των δύο θανάτων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν.

Οι επιστήμονες είχαν προειδοποίησει για τη σφοδρότητα αυτής της κακοκαιρίας και μια σειρά αποφάσεων (οπως η αποστολή μηνυμάτων 112 για περιορισμό των μετακινήσεων και το κλείσιμο σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές) ελήφθησαν από συναρμόδια υπουργεία ως μέτρα πρόληψης.

Καθώς η χάραξη πολιτικής στο θέμα της προστασίας των πολιτών λόγω κλιματικής κρίσης είναι μια νωπή ιστορία και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την πολιτεία επιδέχονται συχνά κριτική, οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου τονίζουν πως η διαρκής διάχυση της επιστήμης τους κλίματος στην κοινωνία είναι ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων.

Οπως αναφέρει και η Βάσω Κοτρώνη, επίσης μετεωρολόγος και διευθύντρια ερευνών στο ΕΑΑ: «Τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι πολιτική αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την χάραξη και άσκηση ορθής πολιτικής προς όφελος των πολιτών».

Τρίτο θερμότερο έτος παγκοσμίως το 2025

Οσον αφορά στη θερμοκρασία, το 2025 ήταν το 3o θερμότερο έτος παγκοσμίως, με τη μέση θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά +1.47 βαθμούς τη μέση τιμή της προβιομηχανικής περιόδου (1850-1900). Η απόκλιση της θερμοκρασίας ξεπέρασε τους 1.2 °C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα του 2025, είναι πως τον μήνα Μάρτιο σημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο από το 1960 στη χώρα μας, ενώ το 2025 ήταν και το δεύτερο θερμότερο έτος από το 1960 για την Ελλάδα, με μέση ετήσια θερμοκρασία 15.3°C.

Τα 6 από τα 7 θερμότερα έτη στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί κατά την τελευταία επταετία.

Τα 3 θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια.

Το 2025 ήταν το 4ο πιο θερμό έτος από το 1991.

Συνέβη όμως και το αντίστροφο. Ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν στις αρχές Απριλίου και Οκτωβρίου 2025.

Συνηθισμένες οι βροχοπτώσεις, όμως το νερό τους δεν συγκρατείται

Οσον αφορά στο ύψος βροχής, το 2025 ήταν κοντά στη μέση τιμή των τελευταίων 30 ετών (15o στην κατάταξη).

Πληροφοριακά, το 2000 ήταν το πιο ξηρό έτος και το 2009 το πιο υγρό έτος της τριακονταετίας 1991-2020.

Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν λιγότερες βροχές σχετικά με την κανονική τιμή ήταν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, πολλά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς και περιοχές της δυτικής Στερεάς Ελλάδας όπως η περιοχή του Μόρνου.

Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν μεγαλύτερα ύψη βροχής σχετικά με την κανονική τιμή ήταν στη Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία καθώς και τα νησιά του Ιονίου και  κάποιες περιοχές της Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο ο χάρτης του 2025 αποτυπώνει τις διαφορετικές συνθήκες που επικράτησαν όσον αφορά τις βροχοπτώσεις το 2025, στις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Στην ερώτηση γιατί η λειψυδρία κάνει τόσο εμφαντική την παρουσία της ενώ το υδρολογικό έτος δεν ήταν τόσο κακό, σύμωνα με το κ. Λαγουβάρδο, αυτό συμβαίνει διότι: «Η ραγδαιότητα που χαρακτηρίζει ολοένα και πιο συχνά τις βροχοπτώσεις, δεν συνάδει με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει τα οικοσυστήματα να απορροφούν το νερό. Επίσης, κομβικό ρόλο στο θέμα της λειψυδρίας παίζουν οι χιονοπτώσεις, όπου η κατάσταση είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητική».

Πληγή η εντεινόμενη ξηρασία

Η παρακολούθηση της ξηρασίας βασίζεται στην εκτίμηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό από εξειδικευμένα μοντέλα.

Συνολικά για το 2025, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα ξηρασίας στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, την Θράκη καθώς και σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Αντίθετα, ελαφρώς θετικές αποκλίσεις υγρασίας εδάφους παρατηρήθηκαν στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία.

Σε μηνιαία βάση, ο Μάρτιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν ιδιαίτερα ξηροί για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Συνολικά, το 2025 ήταν από τα πολύ ξηρά έτη των τελευταίων 30 ετών.

Κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του χρόνου είχαμε σε μεγάλο μέρος της χώρας, πλην της Κρήτης, επαναφορά της υγρασίας σε κανονικά ή θετικά επίπεδα, γεγονός που σχετίζεται με τις πολλές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε πολλές περιοχές της χώρας: Ηπειρος, Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησος κ.α

Θερμαίνονται και οι θάλασσες

Η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν σε όλα τα πελάγη υψηλότερη από την κλιματική τιμή της περιόδου 1991 – 2020. Ειδικά σε περιοχές του Ιονίου και της Ρόδου, η θετική απόκλιση έφτασε τους +1.4 με +1.6 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία της θάλασσας ξεπέρασε ακόμη και τους 28-29 βαθμούς τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2025 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου καθώς και σε περιοχές του Ιονίου, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία, 11 βαθμοί, σημειώθηκε στο Θρακικό Πέλαγος και στο Βόρειο Αιγαίο τον Μάρτιο του 2025.

Η ηχηρή απουσία της χιονοκάλυψης

Οι ημέρες χιονοκάλυψης στη χώρα το 2025 ήταν σημαντικά περιορισμένες κατά 35-30% στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πίνδο, κάτω από τον μέσο όρο των ετών 2005-2024 .

Συνολικά, το 2025 σημειώθηκαν 170 ημέρες χιονόπτωσης στον Ολυμπο και 130 στην Πίνδο. Χαμηλός ήταν ο αριθμός ημερών χιονοκάλυψης στην Κρήτη με 100 ημέρες στα Λευκά Όρη.

Στην Πάρνηθα οι ημέρες χιονοκάλυψης έφτασαν μόλις τις 8.

Σε ελάχιστα σημεία σημειώθηκαν ημέρες χιονοκάλυψης πάνω από την μέση τιμή όπως σε περιοχές του Πηλίου, του Κισσάβου, της Σαμοθράκης και του Ολύμπου.

«Πρωταγωνίστριες» οι πλημμύρες στα καιρικά επεισόδια με έντονες επιπτώσεις

Το 2025 σημειώθηκαν στην Ελλάδα 19 καιρικά επεισόδια με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις . Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2025 (~24 επεισόδια).

Τα 19 επεισόδια ήταν άμεσα σχετιζόμενα με πλημμύρες, εκ των οποίων 7 συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους και 2 από σίφωνες ξηράς. Το 2025 είναι το πρώτο έτος από το 2000 χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Ο ετήσιος μέσος όρος της περιόδου 2000–2025 είναι ~11 απώλειες.

Δυστυχώς, όπως σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος, το 2026 έχει ξεκίνησε αρνητικά στο κομμάτι των ανθρώπινων απωλειών μιας και δύο άνθρωποι έχασαν μέσα σε μία μέρα ζωή τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πλημμύρες είναι το φονικότερο καιρικό φαινόμενο και το πιο επίκινδυνο από όλα για την ανθρώπινη ζωή, όπως επίσης και αυτό στο οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη εκπαίδευση του κοινού.

Ο επικεφαλής του climatebook.gr και της μονάδας ΜΕΤΕΟ προσθέτει πως ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος αν υπήρχαν διαθέσιμα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία για τους θανάτους που προκαλούν οι καύσωνες, τους οποίους οι ειδικοί επιστήμονες αποκαλούν «σιωπηλό δολοφόνο».

«Γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπος τους είναι εξαιρετικά αρνητικός για τη δημόσια υγεία, γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε να έχουμε δεδομένα για αυτούς από τις δομές υγείας» τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Η ανησυχητική συρρίκνωση του Μόρνου

Ξεχωριστό κεφάλαιο της κλιματικής απότιμησης του 2025 στην Ελλάδα είναι και η δραμτική συρρίκνωση του Μόρνου- στη μισή έκταση- μέσα σε τρία χρόνια.

Ως έτος αναφοράς παρακολούθησης της μείωσης της έκτασης του Μόρνου λαμβάνεται το 2022, όταν στις 25/10/2022 η έκταση της λίμνης ανερχόταν σε 16.2 km² (μπλε χρώμα- κοντά στη μέση τιμή).

Εκτοτε, καταγράφεται σταδιακή και συστηματική συρρίκνωση της επιφάνειας της λίμνης: τον Οκτώβριο του 2023 (γαλάζιο χρώμα, 14.6 km²) η μείωση ανήλθε σε περίπου 10%, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 (πράσινο χρώμα, 11.0 km²) η έκταση ήταν ήδη μειωμένη κατά περίπου 32% σε σχέση με το 2022.

Κατά το 2025, η συρρίκνωση της λίμνης κορυφώθηκε, με την έκταση στις 09/10/2025 (κόκκινο χρώμα) να περιορίζεται στα 8.3 km², τιμή που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 49% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί τη μικρότερη καταγεγραμμένη έκταση της τελευταίας τετραετίας. Η εικόνα συνοψίζει με χαρακτηριστικό τρόπο τις υδρολογικές συνθήκες που επικράτησαν το 2025 στη λεκάνη απορροής του Μόρνου και αναδεικνύει τη σωρευτική επίδραση των χαμηλών βροχοπτώσεων και της μειωμένης χιονοκάλυψης στην κατάσταση του ταμιευτήρα.

*Την ετήσια έκθεση του Climatebook επιμελήθηκαν οι Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος, Γιώργος Κύρος, Δρ. Σταύρος Ντάφης, Δρ. Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Δρ. Βασιλική Κοτρώνη και Δρ. Φραγκουλίδης Γεώργιος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ντερ Λάιεν - Κόστα 23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο