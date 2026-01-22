Η βυθισμένη στη λάσπη Βάρη από ψηλά – Κομμένοι δρόμοι και καταστροφές από την κακοκαιρία
Τα εναέρια πλάνα από το drone από τη Βάρη είναι αποκαλυπτικά και καταγράφουν μια περιοχή που κυριολεκτικά έχει βυθιστεί στη λάσπη.
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές, με την περιοχή της Βάρης να δέχεται το πιο ισχυρό χτύπημα.
Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency είναι αποκαλυπτικά και καταγράφουν μια περιοχή που κυριολεκτικά έχει βυθιστεί στη λάσπη.
Η σφοδρότητα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της οποίας τεράστιες ποσότητες νερού έπεφταν επί ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ρέματα και οι δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους.
Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, με την οδό Αιγαίου να έχει κοπεί σε πολλά σημεία, ενώ σε άλλα ο δρόμος έχει υποχωρήσει εντελώς, δημιουργώντας επικίνδυνα ρήγματα στο οδόστρωμα.
Οι εικόνες των οχημάτων είναι αποκαρδιωτικές, καθώς πολλά από αυτά παρασύρθηκαν και θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης, πέτρες και φερτά υλικά, ενώ άλλα κατέληξαν εγκλωβισμένα σε χαντάκια και δίπλα σε κολώνες ηλεκτροδότησης.
Η καταστροφή επεκτάθηκε και στις περιουσίες των κατοίκων, καθώς τα λασπόνερα εισέβαλαν σε αυλές σπιτιών, ενώ χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι το πλάνο όπου πισίνα κατοικίας έχει γεμίσει πλήρως με λάσπη.
Συνεργεία της Πυροσβεστικής και βαρέα οχήματα του Δήμου βρίσκονται ήδη στα σημείο και επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα μέσα στο χάος που άφησε πίσω της η θεομηνία.
