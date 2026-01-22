Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Ένα τοπίο πρωτοφανούς καταστροφής αντικρίζουν σήμερα οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας, μία ημέρα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή, αφήνοντας πίσω της κατεστραμμένους δρόμους, εγκλωβισμένα οχήματα και μία ανθρώπινη απώλεια.

Η σφοδρότητα των φαινομένων αποδείχθηκε θανατηφόρα το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, όταν μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα. Όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η σορός της εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Βομβαρδισμένο τοπίο

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτοκίνητα έχουν καρφωθεί σε κολώνες, τεράστιες πέτρες και όγκοι φερτών υλικών καλύπτουν το οδόστρωμα, ενώ σε πολλά σημεία η διέλευση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη. Από νωρίς, κάτοικοι και συνεργεία του Δήμος Γλυφάδας επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, με σκαπτικά μηχανήματα να εργάζονται αδιάκοπα για να ανοίξει η οδός Ανθέων.

Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Μεγάλοι βράχοι έχουν σφηνωθεί πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ άλλα παρασύρθηκαν από τα νερά και έχουν ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, χωρίς δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα φερτά υλικά έχουν συσσωρευτεί κάτω από αυτοκίνητα, σηκώνοντάς τα κυριολεκτικά από το έδαφος.

Ιδιοκτήτες προσπαθούν μόνοι τους, ακόμη και με φτυάρια, να απομακρύνουν χώματα, πέτρες και σκουπίδια, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να απεγκλωβίσουν τα οχήματά τους. Η λάσπη καλύπτει δρόμους και πεζοδρόμια, ενώ η καθημερινότητα των κατοίκων έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Ενδεχόμενο για νέα κακοκαιρία

Μπορεί το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας να έχει προσωρινά υποχωρήσει, ωστόσο νέα επιδείνωση αναμένεται από απόψε. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς το υδρολογικό και οδικό δίκτυο παραμένει ήδη βαριά επιβαρυμένο από τα ακραία φαινόμενα των προηγούμενων ωρών.

Μιλώντας στο Ertnews, η μετεωρολόγος Νικολέττα Ζιακοπούλου παρομοίασε τον αντίκτυπο της χθεσινής κακοκαιρίας με μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της, με απολογισμό δύο νεκρούς. Όπως ανέφερε, σε πολλές περιοχές έπεσε σε λίγες ώρες βροχή ίση με αυτήν ενός εξαμήνου, ενώ σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφηκαν πάνω από 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες, που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή. Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία ανακοίνωσε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και την Αττική.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Δήμος Γλυφάδας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τη χθεσινή κακοκαιρία (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Εικόνες καταστροφής και στη Βάρη διαλύθηκαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Βάρη, αφήνοντας πίσω του μεγάλες ζημιές και χαοτικές εικόνες. Σε αρκετά σημεία της περιοχής το οδόστρωμα υπέστη σοβαρές ζημιές, με τμήματα δρόμων να ξηλώνονται ολοκληρωτικά από την ένταση των νερών.