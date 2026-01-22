newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός – Μαρουσάκης: Νέα κύματα καταιγίδων τις επόμενες ώρες και στην Αττική
Ελλάδα 22 Ιανουαρίου 2026 | 12:18

Καιρός – Μαρουσάκης: Νέα κύματα καταιγίδων τις επόμενες ώρες και στην Αττική

Με νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μανουσάκης προειδοποιεί για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες, που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής,  όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Δείτε την ανάρτηση

Σε άλλη του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει  ότι «με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας και τον καιρό να παραμένει άστατος προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή και στη συνέχεια».

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Meteo, την Πέμπτη 22/01 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο