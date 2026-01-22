Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες, που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

Δείτε την ανάρτηση

Σε άλλη του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι «με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας και τον καιρό να παραμένει άστατος προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Νέο κύμα κακοκαιρίας από Κυριακή και στη συνέχεια».

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Meteo, την Πέμπτη 22/01 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.