Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα. Τίποτα δεν θυμίζει αυτό που ήταν η Άνω Γλυφάδα μετά την χθεσινή φονική κακοκαιρία που χτύπησε με μανία την περιοχή προκαλώντας τον θάνατο μιας γυναίκας και τεράστιες καταστροφές.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος που μένει στην Άνω Γλυφάδα κάνει λόγο για εικόνες απόλυτης καταστροφής. Παραθέτει μάλιστα δυο φωτογραφίες από έναν δρόμο, μια πριν την κακοκαιρία και μία άλλη μετά τις καταστροφές για να δείξει τη διαφορά.

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.

Σημειώνει επίσης αναφέρει ότι «η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Δύο φωτογραφίες… Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.

Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν». Η δεύτερη είναι το «μετά».

Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω.

Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ. Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά».