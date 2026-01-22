view
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
InShorts 22 Ιανουαρίου 2026 | 07:41
Eνσωμάτωση

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Upd:22.01.2026, 08:57
Vita.gr
Spotlight

Συνεχίζεται η κακοκαιρία, που χτύπησε με σφοδρότητα τη χώρα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς (σε Γλυφάδα και Παράλιο Άστρος) και ανυπολόγιστες ζημιές σε αρκετές περιοχές και κυρίως στην Αττική, η οποία παραμένει χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν και κάποια υπερχείλισαν, ενώ εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για βοήθεια.

Οι εικόνες από την Αττική και κυρίως την περιοχή της Γλυφάδας θυμίζουν βιβλική καταστροφή.

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο του MEGA

Φονική κακοκαιρία με δύο νεκρούς

Στην Αττική, η  πιο τραγική στιγμή καταγράφηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο όχημα από τα ορμητικά νερά.

Η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν ένα διερχόμενο όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω της ισχυρής ροής, έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο Άστρος Κυνουρίας τραγικό θάνατο βρήκε αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Το in εξασφάλισε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο:

Κακοκαιρία: Εικόνες αποκάλυψης στην Αττική

Στην Αττική, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως  σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα  06:30, έλαβε 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:
– 318 αντλήσεις υδάτων
– 32 κοπές δέντρων,
– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και
– 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης από το πρωί της Τετάρτης έως σήμερα το πρωί δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας από τις οποίες προέκυψαν 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού.
Επίσης το Κέντρο δέχθηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα.

Παγίδες θανάτου οι δρόμοι στη Γλυφάδα

Στη Γλυφάδα η οδός Ανθέων και οι γύρω δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, κατεβάζοντας τόνους πέτρας, φερτά υλικά και λάσπη από το βουνό. Δεκάδες αυτοκίνητα θάφτηκαν κάτω από νερό, χώμα και πέτρες, ενώ άλλα παρασυρμένα από την την ορμή των υδάτων ακινητοποιήθηκαν σε πεζοδρόμια και μάντρες. Οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι, γεμάτοι μπάζα και σκουπίδια, με τα νερά να συνεχίζουν την πορεία τους ανάμεσα στα εγκλωβισμένα οχήματα ακόμα και μετά την κορύφωση των φαινομένων.

Την κατάσταση επιδείνωσε η υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Όχημα της Περιφέρειας Αττικής επιστρατεύτηκε να καθαρίσει τους δρόμους από τα φερτά υλικά που έχουν γεμίσει την περιοχή.

Μέσα σε αυτό το «πολεμικό» τοπίο, κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις περιουσίες τους να έχουν παραδοθεί στο έλεος της λάσπης, την ώρα που μηχανήματα έργου έδιναν μάχη μέσα στη νύχτα για να ανοίξουν διόδους μέσα από τους τόνους φερτών υλικών.

  Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα

Κοντά στο σημείο όπου η 56χρονη έχασε τη ζωή της, μια άλλη γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο ανδρών. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.

Σοβαρά προβλήματα – Ήχησε το 112

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν σε γνωστά σημεία που συνήθως πλημμυρίζουν, όπως η Χαμοστέρνας, η Πειραιώς και πολλοί άλλοι δρόμοι όπου τα φρεάτια δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τα νερά.

Ο Ιλισός «φούσκωσε» επικίνδυνα και ο Κηφισός είχε μεταβληθεί σε ορμητικό χείμαρρο. Επίσης, σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη.

Στο Γραμματικό, λόγω καθίζησης του εδάφους οδηγός εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό της. Αφού απεγκλωβίστηκε, η οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματίας με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Επίσης, μέχρι νωρίς το βράδυ η Πυροσβεστική είχε δεχτεί πάνω από 100 κλήσεις για αντλήσεις νερών και πάνω από 25 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Εικόνες καταστροφής και στη Βάρη:

Προβλήματα σε πτήσεις τρένα, μετρό και τραμ

Εξαιτίας τις κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων, 12 πτήσεις με προορισμό την Αθήνα δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Από τις πτήσεις αυτές, οι 3 ήταν εσωτερικού και οι 9 εξωτερικού. Όπως έγινε γνωστό, 8 πτήσεις κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Χανιά, μία στην Κω και μία στη Χίο.

Επίσης, ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή.

Προβλήματα και στο δίκτυο σταθερής τροχιάς στην Αττική, καθώς μπήκαν νερά στη Γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ), με αποτέλεσμα να σταματήσει η διέλευση συρμών του Ηλεκτρικού στο τμήμα Ταύρος – Φάληρο. Προβλήματα υπήρξαν και στη γραμμή 7 του τραμ.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Μεγάλα ήταν τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream view
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο, το 7ο, των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Βενεζουέλα 21.01.26

Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Νέο ρεσάλτο πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και έπλεε στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Κακοκαιρία 20.01.26 Upd: 20:28

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα
43 αγνοοούμενοι 19.01.26 Upd: 22:46

Ισπανία: Ανέβηκε στους 40 ο αριθμός των νεκρών – Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Οι αρχές στην Ισπανία υπόσχονται ενδελεχή έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συνεχίζονται οι έρευνες σε βαγόνια των τρένων που εκτροχιάστηκαν για τυχόν περισσότερα θύματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 14:02

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
