Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Συνεχίζεται η κακοκαιρία, που χτύπησε με σφοδρότητα τη χώρα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς (σε Γλυφάδα και Παράλιο Άστρος) και ανυπολόγιστες ζημιές σε αρκετές περιοχές και κυρίως στην Αττική, η οποία παραμένει χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν και κάποια υπερχείλισαν, ενώ εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για βοήθεια.

Οι εικόνες από την Αττική και κυρίως την περιοχή της Γλυφάδας θυμίζουν βιβλική καταστροφή.



Δείτε συγκλονιστικό βίντεο του MEGA

<br />

Φονική κακοκαιρία με δύο νεκρούς

Στην Αττική, η πιο τραγική στιγμή καταγράφηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο όχημα από τα ορμητικά νερά.

<br />

Η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν ένα διερχόμενο όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω της ισχυρής ροής, έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο Άστρος Κυνουρίας τραγικό θάνατο βρήκε αξιωματικός του Λιμενικού όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Το in εξασφάλισε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο:

Κακοκαιρία: Εικόνες αποκάλυψης στην Αττική

Στην Αττική, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στα νότια προάστια, σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, έλαβε 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 318 αντλήσεις υδάτων

– 32 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

<br />

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης από το πρωί της Τετάρτης έως σήμερα το πρωί δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας από τις οποίες προέκυψαν 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού.

Επίσης το Κέντρο δέχθηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα.

Παγίδες θανάτου οι δρόμοι στη Γλυφάδα

Στη Γλυφάδα η οδός Ανθέων και οι γύρω δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, κατεβάζοντας τόνους πέτρας, φερτά υλικά και λάσπη από το βουνό. Δεκάδες αυτοκίνητα θάφτηκαν κάτω από νερό, χώμα και πέτρες, ενώ άλλα παρασυρμένα από την την ορμή των υδάτων ακινητοποιήθηκαν σε πεζοδρόμια και μάντρες. Οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι, γεμάτοι μπάζα και σκουπίδια, με τα νερά να συνεχίζουν την πορεία τους ανάμεσα στα εγκλωβισμένα οχήματα ακόμα και μετά την κορύφωση των φαινομένων.

Την κατάσταση επιδείνωσε η υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Όχημα της Περιφέρειας Αττικής επιστρατεύτηκε να καθαρίσει τους δρόμους από τα φερτά υλικά που έχουν γεμίσει την περιοχή.

Μέσα σε αυτό το «πολεμικό» τοπίο, κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις περιουσίες τους να έχουν παραδοθεί στο έλεος της λάσπης, την ώρα που μηχανήματα έργου έδιναν μάχη μέσα στη νύχτα για να ανοίξουν διόδους μέσα από τους τόνους φερτών υλικών.

Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα

Κοντά στο σημείο όπου η 56χρονη έχασε τη ζωή της, μια άλλη γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο ανδρών. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.

Σοβαρά προβλήματα – Ήχησε το 112

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν σε γνωστά σημεία που συνήθως πλημμυρίζουν, όπως η Χαμοστέρνας, η Πειραιώς και πολλοί άλλοι δρόμοι όπου τα φρεάτια δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τα νερά.

Ο Ιλισός «φούσκωσε» επικίνδυνα και ο Κηφισός είχε μεταβληθεί σε ορμητικό χείμαρρο. Επίσης, σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Ειρήνης στη Νέα Μάκρη.

Στο Γραμματικό, λόγω καθίζησης του εδάφους οδηγός εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό της. Αφού απεγκλωβίστηκε, η οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματίας με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Επίσης, μέχρι νωρίς το βράδυ η Πυροσβεστική είχε δεχτεί πάνω από 100 κλήσεις για αντλήσεις νερών και πάνω από 25 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Εικόνες καταστροφής και στη Βάρη:

<br />

Προβλήματα σε πτήσεις τρένα, μετρό και τραμ

Εξαιτίας τις κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων, 12 πτήσεις με προορισμό την Αθήνα δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Από τις πτήσεις αυτές, οι 3 ήταν εσωτερικού και οι 9 εξωτερικού. Όπως έγινε γνωστό, 8 πτήσεις κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη, 2 στα Χανιά, μία στην Κω και μία στη Χίο.

Επίσης, ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα, στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή.

Προβλήματα και στο δίκτυο σταθερής τροχιάς στην Αττική, καθώς μπήκαν νερά στη Γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ), με αποτέλεσμα να σταματήσει η διέλευση συρμών του Ηλεκτρικού στο τμήμα Ταύρος – Φάληρο. Προβλήματα υπήρξαν και στη γραμμή 7 του τραμ.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Μεγάλα ήταν τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.