Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in από το λιμάνι στο Παράλιο Άστρος όπου έχασε τη ζωή του 52χρονος άνδρας του Λιμενικού.

Τεράστια κύματα σκάνε στον μόλο και παρασύρουν 2 με 3 στελέχη του Λιμενικού που είχαν σπεύσει στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Τεράστια κύματα

Τα ορμητικά νερά τους παρασύρουν και πέφτουν μέσα στο λιμάνι.

Ο άτυχος 52χρονος πιθανότατα χτύπησε σε κάποια βάρκα έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Το τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στο Άστρος και τον δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Συλλυπητήρια από τον Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους.»

Για το δυστύχημα το Λιμενικό εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση

«Σας ενημερώνουμε για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε σήμερα, κατά τις απογευματινές ώρες, στο Λιμενικό Τμήμα Άστρους Κυνουρίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν ώρα υπηρεσίας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, όταν, κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας στον λιμένα του Άστρους, με σκοπό να απομακρυνθούν πολίτες, ιδιοκτήτες σκαφών, από το σημείο λόγω των εξαιρετικά έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή, δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος παρασύρθηκαν από τα κύματα και έπεσαν στη θάλασσα.

Και τα δύο στελέχη περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, εκ των οποίων το ένα χωρίς τις αισθήσεις του.

Δυστυχώς, στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός στελέχους, το οποίο έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου και ήταν γεννηθείς το 1973.

Το έτερο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας είναι καλά στην υγεία του.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση».