Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.
Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στο «X».
Ο Κικίλιας στην ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα επικίνδυνο καθήκον που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους.
Η ανάρτηση του Κικίλια
Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτηση του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.
Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους».
— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 21, 2026
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Άστρους Κυνουρίας χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Άστρους.
