Κικίλιας σε νέους Λιμενοφύλακες: Σας περιμένει μία καριέρα υπερηφάνειας, θυσίας, κουράγιου και σθένους

Για μία καριέρα που εμπεριέχει στοιχεία «υπερηφάνειας, πατριωτισμού, ομαδικού πνεύματος, θυσίας, κουράγιου και σθένους», μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας κατά την τελετή ορκωμοσίας των 53 νέων Λιμενοφύλακων, οι οποίοι ανήκουν στην εκπαιδευτική σειρά 2023-24, μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ο Κικίλιας τόνισε την υψηλή ευθύνη που φέρουν με την κατάταξή τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τους συνεχάρη για την επιλογή τους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκα στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, χοροστατούντων των Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη, κ.κ. Νικολάου Κρασσά, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νίκαιας, κ.κ. Αλεξίου και Πρωτοπρεσβύτερου Πατρός, Δημητρίου Βαρσαμίδη.

Κικίλιας: Πίστη στην πατρίδα και το καθήκον

«Μένω στα λόγια του όρκου σας: “Πίστη στην πατρίδα, στη σημαία και στο καθήκον”. Θέλω να ξέρετε ότι οι από εδώ και πέρα συνάδελφοί σας, έχουν χρόνια μοχθήσει, παλέψει με αυταπάρνηση, με επαγγελματισμό, με κινδύνους και προσωπικές δυσκολίες για να σώσουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, για να αστυνομεύσουν τα θαλάσσια σύνορά μας, για να αστυνομεύσουν και να φυλάξουν τα πέρατα της πατρίδας μας, για να βρίσκονται παντού εκεί οπού κυματίζει η Γαλανόλευκη και εκεί που είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Και το έχουν κάνει πολλές φορές σε πολλές δυσκολίες, με μεγάλη πίεση, με μεγάλες δοκιμασίες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και εσείς, αναλαμβάνοντας τώρα αυτό το καθήκον, θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, θα τιμήσετε τον όρκο σας και η καριέρα σας θα είναι εφάμιλλη της ιστορίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επιλογή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κικίλιας.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο Α’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.