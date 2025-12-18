Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας
Στο υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) υποδέχτηκε ο Βασίλης Κικίλιας τον διοικητή Ευρώπης της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, Πλοίαρχο Neeland. Με τη συνάντηση «επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή και διαρκώς αναβαθμιζόμενη συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας» ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του.
Και πρόσθεσε: «Οι γυναίκες και οι άνδρες του ελληνικού Λιμενικού Σώματος δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προάσπιση των θαλάσσιων συνόρων μας – που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα – και εκτείνονται σε ακτογραμμή δεκάδων χιλιάδων ναυτικών μιλίων».
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, και διαχρονικά δέχεται μεγάλο βάρος των αυξημένων μεταναστευτικών ροών» συνέχισε ο κ. Κικίλιας.
Όπως τόνισε ο ίδιος ακολούθως, «οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική και σε αυτό τον τομέα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ασφάλεια όλων των πολιτών της χώρας. Με το ΑΙΓΙΣ 2 προχωράμε άμεσα στον εξοπλισμό του ελληνικού Λιμενικού Σώματος με ένα υψηλών προδιαγραφών κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού (war room) καθώς και με υπερσύγχρονα μέσα επιτήρησης».
