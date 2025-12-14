newspaper
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 11:23
Απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:22
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 15:55

Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Spotlight

«Η θάλασσα, η ναυτιλία και το εμπόριο, η μεγάλη νησιωτικότητα με τα λιμάνια τους, είναι η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρας μας» και θα πρέπει πάνω σε αυτό «να μετασχηματίσουμε το οικονομικό μας μοντέλο» γιατί τα «επαγγέλματα της ναυτιλίας και το οικοσύστημα που χτίζεται γύρω από αυτήν , τα λιμάνια, τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από θάλασσα αποτελούν μια καλύτερη απάντηση στην νέα γενιά και τις αγωνίες της για το μέλλον, για καλύτερες αμειβόμενες δουλειές εδώ στην χώρα μας».

Ο κ. Κικίλιας, επισήμανε πως «η ποντοπόρος ναυτιλία μας είναι πρώτη παγκοσμίως και μας δείχνει τον τρόπο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ώστε να πετύχουμε διαπραγματευόμενοι καλύτερες συνθήκες για καλύτερη και σταθερή παραγωγική οικονομία». Είπε ακόμη, ότι το 2026 και τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις και τα έργα θα φτάσουν 1.498.000.000 ευρώ, προσθέτοντας ότι δεν θα μείνουν πίσω τα ακριτικά μας νησιά, οι παράκτιες παραμεθόριες περιοχές και οι πόλεις που κάποτε άκμασαν από την ναυτιλία.

Ενεργοποιούμε είπε ο κ. Κικίλιας σε αυτές τις περιοχές τα «hubs» της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας (μικρής, οικογενειακής, μεσαίας, της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π) ώστε να πάρει μπρος ξανά και να αποκτήσουν και πάλι την ακμή που είχαν τόσο οι περιοχές όσο και τα σχετικά επαγγέλματα.

Κικίλιας: Επιτάχυνση των σχεδίων ανάπτυξης των λιμένων

Για τα επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης των Λιμένων ο κ. Κικίλιας, είπε ότι θα επιταχυνθούν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.  Όπως είπε όποιο ακριτικό νησί μας, μικρό ή μεγάλο, «θα έχει την στήριξή μας» για αφαλατώσεις, επενδύσεις σε λιμάνια και λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, σε μαρίνες που φέρνουν μεγάλα έσοδα από τον τουρισμό και σε υποδομές που μπορεί να στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους.  Για την Αλεξανδρούπολη, ο υπουργός είπε ότι «είναι κομβικής σημασίας όλη η ευρύτερη περιοχή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και τις βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή κάτι που δεν κάναμε την μεταπολίτευση». Για το λιμάνι της Πάτρας, είπε ο κ. Κικίλιας είπε ότι «για χρόνια έμεινε πίσω αλλά θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα το αξιοποιήσουμε» όπως και του Αστακού, του Βόλου, της Καβάλας και της Ελευσίνας.

Σχετικά με το ναυτικό επάγγελμα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις και αδικίες. «Εξισώσαμε το επίδομα της ανεργίας στους ναυτικούς όπως είναι με τα επαγγέλματα της ξηράς», ανέφερε. Πρόσθεσε δε ότι ξεκινάει συνεργασία ενημέρωσης με το Υπουργείο Παιδείας ανά σχολείο σε όλη την χώρα για τα ναυτικά επαγγέλματα, που όπως είπε μπορεί να δώσουν υψηλό εισόδημα.

Για το Λιμενικό

Για το Λιμενικό Σώμα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών για 500 προσλήψεις το 2026. Το ΛΣ θα αποκτήσει ένα νέο Κέντρο Επιχειρήσεων με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ 2 όπως και νέα σκάφη ανοικτής θαλάσσης μεγαλύτερα των 80 μέτρων αλλά και πολλά μικρά καταδιωκτικά και φιλοδοξούμε αφού είναι εφικτό να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Επίσης στο πρόγραμμα του ΑΙΓΙΣ, είπε ο κ. Κικίλιας θα περιλαμβάνονται για το ΛΣ και μη επανδρωμένα σκάφη, υποβρύχια αλλά drones γιατί «η πατρίδα μας είναι μεγάλη» αλλά και για «την μάχη στο να διαφυλάξουμε τα θαλάσσια πάρκα μας, αύριο τις γεωτρήσεις που θα γίνουν και να αστυνομεύσουν την ελληνική μας ΑΟΖ» γιατί η θάλασσά μας «δεν είναι χώρος αλλά χώρα που οφείλουμε να την υπερασπιστούμε».

Ο υπουργός υπογράμμισε, όπως μεταδίδει η ίδια πηγή,  ότι το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή «τα τελευταία χρόνια έχει σώσει χιλιάδες ζωές απροστάτευτων ανθρώπων στην θάλασσα ακόμα και με προσωπικό ρίσκο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του ΛΣ-ΕΑ με προσωπικό κόστος, με ρίσκο, μέσα στην νύχτα, με μποφόρ και αντίξοες συνθήκες συντελούν στα μέγιστα στο να σωθούν άνθρωποι οπότε να προσέχουμε τι λέμε κάθε φορά»

Ο κ. Κικίλιας, απαντώντας σε αναφορές του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θοδωρή Δρίτσα για την παγκόσμια συμφωνία ρύπων σε σχέση με τα καύσιμα των πλοίων μέσω του ΙΕΜΟ είπε ότι « δεν υπάρχει εναλλακτικό καύσιμο που θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε όλη τη ναυτιλία παγκοσμίως επειδή δεν προσαρμόζεται. Τα βιοκαύσιμα είναι στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης. ‘Αρα αυτό που εζητείτο να γίνει το 2027 ήταν να φορολογηθεί σκληρά η ναυτιλία και τα λιμάνια, να μπουν 130 δισ. ευρώ φόροι στην ναυτιλίας και την περίοδο 2027 – 2035 από 100 έως 300 δισ. ευρώ το χρόνο. Κάτι που σημαίνει ότι η εφοπλιστική κοινότητα αυτό θα το μετέφερε στους ναυλωτές και αυτοί στην πραγματική οικονομία δημιουργώντας πληθωριστική έξαρση, σούπερ ακρίβεια στις τιμές ενέργειας και ακρίβεια στα εμπορικά προϊόντα. Εμείς, αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Και «ναι» βεβαίως είπε «Πράσινη ενέργεια, την μετατροπή σιγά – σιγά του στόλου σε φιλικότερο για τον πλανήτη αλλά χωρίς να καταρρεύσει η αγορά».

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Business
Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

inWellness
inTown
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 14.12.25

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το όχι των αγροτών – Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, περνώντας με 3-0 και παραμένοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για την Άστον Βίλα επί της Γουέστ Χαμ με 3-2.

Σύνταξη
Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους

Ωστόσο, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος της UEFA δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της και δηλώνει «ισχυρό κάλεσμα, αλλά η οικογένειά μου έχει προτεραιότητα»

Βάιος Μπαλάφας
Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»
Μπάσκετ 14.12.25

Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την εμφάνιση και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, μιλώντας παράλληλα και για το ιστορικό ρεκόρ του, ισοφαρίζοντας σε συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 14.12.25

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»

Το Περιστέρι Betsson την... πλήρωσε για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύουν τον αντίπαλό τους με 105-62, για τη 10η νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
Χειραγώγηση 14.12.25

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 14.12.25

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
