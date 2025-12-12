Κικίλιας: Καταβολή Μεταφορικού Ισοδύναμου στους νησιώτες συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ

Ξεκινά η πληρωμή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την ανακούφιση των κατοίκων των νησιών από το κόστος των μετακινήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τους κατοίκους των νησιών, καταβάλλεται ποσό 12.273.674,92 ευρώ σε 126.984 δικαιούχους, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται η καταβολή ποσού 9.886.614,87 ευρώ σε 1.788 επιχειρήσεις, για αιτήσεις της Β’ Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κικίλιας: Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με διαφάνεια

Σύμφωνα με τον Κικίλια «το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών και επιχειρήσεων και γι’ αυτό η διαδικασία των ελέγχων και των πληρωμών πρέπει να γίνεται με απόλυτη σοβαρότητα και διαφάνεια».

Όπως ανέφερε ο Κικίλιας «με την ολοκλήρωσή τους, ξεκινά η καταβολή των ποσών προς κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών. Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας».