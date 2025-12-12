newspaper
Κικίλιας: Καταβολή Μεταφορικού Ισοδύναμου στους νησιώτες συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ
Επικαιρότητα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 12:53

Κικίλιας: Καταβολή Μεταφορικού Ισοδύναμου στους νησιώτες συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ

Στόχος όπως είπε ο Κικίλιας η ανακούφιση των νησιωτών από το κόστος μεταφοράς.

Σύνταξη
Spotlight

Ξεκινά η πληρωμή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, συνολικού ύψους 22.160.000 ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την ανακούφιση των κατοίκων των νησιών από το κόστος των μετακινήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τους κατοίκους των νησιών, καταβάλλεται ποσό 12.273.674,92 ευρώ σε 126.984 δικαιούχους, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται η καταβολή ποσού 9.886.614,87 ευρώ σε 1.788 επιχειρήσεις, για αιτήσεις της Β’ Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κικίλιας: Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με διαφάνεια

Σύμφωνα με τον Κικίλια «το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών και επιχειρήσεων και γι’ αυτό η διαδικασία των ελέγχων και των πληρωμών πρέπει να γίνεται με απόλυτη σοβαρότητα και διαφάνεια».

Όπως ανέφερε ο Κικίλιας «με την ολοκλήρωσή τους, ξεκινά η καταβολή των ποσών προς κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών. Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας».

Economy
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Stream newspaper
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Βρυξέλλες 04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
Ελλάδα 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»

Η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με αίτημα την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεων, ενώ οι μάρτυρες μίλησαν «κλίμα εκφοβισμού» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
