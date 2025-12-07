Με φόντο τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με εκτεταμένους αποκλεισμούς τελωνείων σε όλη τη χώρα και τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τοποθετήθηκε για το θέμα χαρακτηρίζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης «λάθος».

«Το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής η Ευρώπη θα το βρει μπροστά της – Πρέπει να ξυπνήσει» λέει ο Κικίλιας

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για μάχες που οφείλει να δίνει η Ελλάδα εντός Ευρώπης για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, των εισοδημάτων και της κοινωνίας. Όπως είπε, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις στην ΕΕ πρέπει να γίνονται με τέτοιον τρόπο που να οδηγεί στην εξεύρεση λύσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός εκτίμησε ότι «είναι λάθος οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος με τον οποίο απαγορεύονται η σπορά και συγκεκριμένα προϊόντα, έναντι του ανταγωνισμού που έρχεται εκτός της ΕΕ για κάποια δήθεν φθηνότερα προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά καταστρέφουν την πρωτογενή παραγωγή στην Ευρώπη».

Και συμπλήρωσε: «Ταυτόχρονα, υπάρχουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για υδάτινους πόρους. Το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, η Ευρώπη θα το βρει μπροστά της. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη. Είναι άλλος, πλέον, οδικός χάρτης. Πρέπει να ξανασχεδιαστούν πολιτικές με όραμα, με το βλέμμα στο μέλλον και με τη δυνατότητα να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Κικίλιας: «Απαιτείται θεσμικός διάλογος και συνεννόηση»

Υπογραμμίζοντας ότι η αναζήτηση λύσεων απαιτεί θεσμικό διάλογο και συνεννόηση, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Πιστεύω ότι οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με ανοιχτούς τους δρόμους και με ένα τέτοιο πνεύμα που να μπορεί να εξυπηρετήσει τη δυνατότητα του να βρεθεί μια λύση».

Επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει πίεση στην Ευρώπη για αναδιοργάνωση, ο κ. Κικίλιας έφερε ως παράδειγμα τη ναυτιλία και την πρόσφατη ψηφοφορία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στην οποία η Ελλάδα, με τη στάση της, συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση να αναβληθεί για ένα έτος η ψήφιση για τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας: «Πώς έγινε με το υπουργείο Ναυτιλίας και την απόφαση της Ευρώπης για την ψήφιση στον ΙΜΟ, σε σχέση με τα καύσιμα που είναι ο κύριος τρόπος και κινητήρια δύναμη για το 80% με 90% της εμπορικής διακίνησης που γίνεται δια θαλάσσης;» διερωτήθηκε.

Και πρόσθεσε: «Δηλαδή, πώς ανεστράφη αυτή η απόφαση, αναβλήθηκε για έναν χρόνο και όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι αν πηγαίναμε σε μια ουτοπική λύση κάποιων πράσινων βιοκαυσίμων που δεν υπάρχουν και δεν παράγονται, θα είχαμε κρίση και αύξηση πληθωριστικών τάσεων, αύξηση των τιμών της ενέργειας και αύξηση των τιμών των προϊόντων; Δεν αντέδρασε η Ελλάδα; Δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις ο κύριος πρωθυπουργός; Δεν πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτή η απόφαση οδήγησε και τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί μας, για το πώς δεν θα τινάξουμε στον αέρα τις οικονομίες των Ευρωπαίων;».

Για τις μεταναστευτικές ροές

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός σημείωσε: «Οι ροές είναι στο σύνολό τους 25% μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος και του υπουργείου Ναυτιλίας και της μεταναστευτικής πολιτικής. Συμβάλλει φυσικά και το υπουργείο Μετανάστευσης σε αυτό».

Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού είναι έξω στο πεδίο και τα νούμερα είναι αδιαμφισβήτητα, συνέχισε ο κ. Κικίλιας. «Θα κάνουμε σχετική παρουσίαση στο τέλος του έτους, με τα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν πολύ λιγότερες ροές στο Ανατολικό Αιγαίο από τις τουρκικές ακτές. Είχαμε το peak και την έξαρση αυτή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η οποία και αυτή έχει ελεγχθεί, γι’ αυτό και τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα στο σύνολό τους σε σχέση με πέρυσι» τόνισε καταληκτικά.