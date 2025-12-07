Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν για ακόμη μια μέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν. Χιλιάδες τρακτέρ είναι παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, ανεβάζοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία βλέπει πως οι αγρότες είναι έτοιμοι για μακρά αντιπαράθεση.

Δείτε σε αυτόν τον χάρτη σε ζωντανό χρόνο όλα τα μπλόκα στην ελληνική επικράτεια

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο.

Αγρότες: Αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων και του λιμανιού του Βόλου – Τι αποφάσισαν οι Θεσσαλοί

Στη συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε η κλιμάκωση του αγώνα με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε το κλείσιμο παράδρομων γύρω από το μπλόκο τις ώρες 5 μ.μ με 7 μ.μ.

Την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 10 π.μ., αγρότες από τα τρία πανίσχυρα μπλόκα της Θεσσαλίας (σε κόμβο Νίκαιας, Ε-65 Καρδίτσα και διόδια Λόγγου Τρικάλων), μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση και προβάλλοντας τα ιδιαίτερα αιτήματα των ψαράδων.

Την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη, στις 5:30 μ.μ., οι αγρότες καλούν σε συγκέντρωση στο μπλόκο όλα τα σωματεία και τους φορείς του νομού Λάρισας για να εκφραστεί η εργατική αλληλεγγύη στον αγώνα τους.

«Θα πάμε μέχρι τέλους»

«Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός γιατί ο λαός είναι μαζί μας και δίπλα μας» σημείωσε εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Πρόσθεσε πως «δεν βγήκαμε στο δρόμο για τα χρωστούμενα, βγήκαμε εδώ για το μέλλον μας. Βγήκαμε για τα αιτήματα μας, όπως συλλογικά τα αποφασίσαμε μέσα από την Πανελλαδικη Επιτροπή των Μπλόκων. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας αιτήματα που μπορούν να μας δώσουν προοπτική για το σήμερα και για το αύριο, να συνεχίσουμε να παράγουμε, να καλλιεργούμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για όλο το λαό».

Ξεκαθάρισε πως «είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον αγώνα να τον πάμε μέχρι τέλους».

Έξω από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων τα τρακτέρ

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου, ενώ παραμένουν κλειστά τα διόδια στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες τρακτέρ που συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Λαψίστας, έφτασαν έξω από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων (εικόνα πάνω από epiruspost), όπου ήδη βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η Εθνική Οδός προς την Κακαβιά και την Κόνιτσα έχει κλείσει καθώς τα τρακτέρ βρίσκονται επί του οδοστρώματος, όπως μεταδίδει το epirus post.

Αποκλεισμένος είναι ο κόμβος στο Καλπάκι. Στο άλλο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας

Η Ιόνια Οδός είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων παρά μόνο αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Βοιωτία: Μπήκαν στον κόμβο του Κάστρου οι αγρότες

Μπλόκο στον κόμβο του Κάστρου έστησαν οι αγρότες της Βοιωτίας. Οι αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό.

Συγκεκριμένα στο κόμβο του Κάστρου έφτασε μεγάλη δύναμη αγροτών που ήταν συγκεντρωμένα στο μπλόκο του Ορχομενού, μαζί με τα τρακτέρ από τις προσυγκεντρώσεις σε Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές, Κάστρο, το Ακραίφνιο και σε άλλα χωριά της περιοχής.

Τελωνεία – Κλειστός ο Προμαχώνας

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Έκλεισαν τη γέφυρα του Εύηνου – Μπλόκα και στην Κρήτη, κλιμακώνουν οι αγρότες

Στη γέφυρα του Εύηνου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής οι αγρότες στήνοντας νέο μπλόκο και αυξάνοντας την πίεση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα θα διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ 2.00 με 2.30 το μεσημέρι.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων θα συγκεντρωθούν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι το μπλόκο θα είναι διαρκείας.

Μεγάλο συλλαλητήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν δώσει ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί. Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν τον τρόπο διαμαρτυρίας και συγκεκριμένα το που θα στηθεί μπλόκο. Σε ανακοίνωσή τους οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, προειδοποιούν για αποκλεισμούς σε αεροδρόμιο και λιμάνι.