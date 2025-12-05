newspaper
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 11:05

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τους αγρότες, τον Αλέξη Τσίπρα, και το νομοσχέδιο για τα επαγγέλματα της θάλασσας.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε αρχικά για την σημερινή κατάσταση στους δρόμους εξαιτίας της κακοκαιρίας.

«Θέλει υπομονή και προσοχή σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, και δεν μπορώ να ξεχάσω και να παραγνωρίσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο πεδίο, πυροσβέστες, ΕΜΑΚ, τροχονόμους, ειδικούς εργάτες, που παλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε όλη την Ελλάδα είναι σε επιφυλακή το Λιμενικό. Ακούμε για το αν. Αιγαίο αλλά έχει μεγάλη διαφορά για το εάν το επίκεντρο θα είναι μέσα στη θάλασσα ή τελικά πάνω από ένα νησί», είπε.

«Η πρωτογενής παραγωγή είναι η ατμομηχανή της οικονομίας»

Για τους αγρότες τόνισε: «Θεωρώ ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι αιχμή και ατμομηχανή της οικονομίας και πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και ως προς την Ευρώπη και ως προς τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε.

Υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες, της βιοπάλης, άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγέλματα που πρέπει να κυκλοφορούν και να μετακινούνται και στους δρόμους και παντού. Μπορώ να δεχθώ την οποιαδήποτε διαμαρτυρία στην άκρη του δρόμου δεξιά και αριστερά όπως έχει ξαναγίνει και με αγρότες και με άλλες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες. Ούτε στις Εθνικές Οδούς ούτε στα λιμάνια. Δεν βλέπουμε τους ίδιους αγρότες της δεκαετία του ‘80 και του ’90 μιλήσαμε για τα παιδιά τους, για μια άλλη γενιά, άνθρωποι που προσπαθούν να επενδύσουν στη γη τους. Ένα τεράστιο θέμα που συζητάμε είναι ποιοι θα φύγουν από το κλεινόν άστυ και να γυρίσουν στα κτήματα και στις περιουσίες τους και ενδεχομένως και επιχειρηματικά να δουν αυτή την προσπάθεια. Το έχει πάρει λάθος η ΕΕ. Γίνεται να παίρνουμε από δεξιά και αριστερά ή γύρω γύρω τα λεμόνια και τα πορτοκάλια και εδώ να μιλάμε για επιδοτήσεις και να μην μπορεί κάποιος να σπείρει ώστε να έχει το εισόδημα που  του αναλογεί».

Και συνέχισε ο κ. Κικίλιας: Πρέπει να ξαναδούμε εθνικά το θέμα, την εθνική παραγωγή, την αγορά, τους κτηνοτρόφους και αγρότες μας, ποιοι είναι αυτοί που έχουν χαμηλότερη παραγωγή σε σχέση με πέρσι, ποιοι έχουν χρέη και ποιοι πρέπει να στηριχθούν. Αυτά θα πρέπει να γίνονται με ανοιχτούς δρόμους και ψυχραιμία. Ακούσατε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, υπάρχει συναντίληψη των αντικειμενικών δυσκολιών και των λαθών επίσης. Ο τρόπος που εφαρμόζει τις πολιτικές η ΕΕ είναι λάθος κατά την άποψή μου σε σχέση με το τι επιδοτεί ή δεν επιδοτεί, ή επιτρέπει ως προς την παραγωγή ή όχι, και τι προέρχεται από τρίτες χώρες, αν είμαστε ανταγωνιστικοί ή όχι. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Δέχομαι να συζητηθούν όλα, αντιλαμβάνομαι τα λάθη που έχουν γίνει. Θα πρέπει να δούμε πώς στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή».

Τι είπε για Τσίπρα

Μεταξύ άλλων ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στο ποιος είναι «απέναντι» στην κυβέρνηση.

«Δεν κινούμαστε από αυτό. Εάν κάποιοι στην κυβέρνησης ασχολούνται παραπάνω με αυτό, είναι λάθος. Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη θα κριθεί από τα προβλήματα της καθημερινότητας και τον δρόμο που θα φτάσουμε στο 2027 και αν θα έχουμε στηρίξει την νέα γενιά, θα έχουμε δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρχει το περί δικαίου αίσθημα και η εμπεδωμένη άποψη ότι η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, και από τις μεταρρυθμίσεις.

Δεν θα κριθεί από το εάν απέναντί της είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν νομίζω ότι βοήθησε την ΝΔ η κατάρρευση ή κονιορτοποίηση του χώρου της Αριστεράς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση με μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και δουλειά. Από την άλλη έχουν γίνει και λάθη. Ο κ. Τσίπρας καλά κάνει και κάνει την δουλειά του, τον σεβόμαστε όπως και όποιον «αντίπαλο» υπάρχει, πολιτικά. Από εκεί και πέρα δεν θα κριθούμε από αυτό αλλά από τις μεταρρυθμίσεις, την δουλειά μας, την σοβαρότητά μας, την εγκράτειά μας. αυτό αξιολογεί και επιβραβεύει ο πολίτης ή τιμωρεί από την άλλη αν δει αλαζονικές συμπεριφορές».

Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα

Ο κ. Κικίλιας έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών, ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε: «Ψηφίσαμε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αύξηση των δομών του βραχίονα ασφάλειας στα λιμάνια μας και στη θάλασσά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα. Πολλά χρόνια η ακτοπλοΐα δοκιμάζεται. Εμείς, το να μεταφέρουμε τους νησιώτες, τους επιβάτες με ασφάλεια και σεβασμό και επαγγελματισμό, και να ελέγχουμε τους παραχωρησιούχους των λιμανιών που έχουμε εκχωρήσει, τα κρατικά και όλους, και να ξέρουμε ότι σέβονται τον πολίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι σαν τοτέμ στο υπουργείο, γιατί θεωρώ πως δεν το έχουμε «ακουμπήσει» ως ζήτημα εδώ και 20 χρόνια όπως πρέπει. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναστραφούμε στη θάλασσα.  Πιστεύω τα ναυτικά επαγγέλματα δίνουν απολαβές μέχρι και 17.000 ευρώ για καπετάνιους και μηχανικούς  και άλλες ειδικότητες. Φέρνουμε νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση, θα κάνουμε καμπανιά στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα μαζί με την Σοφία Ζαχαράκη. Τα επαγγέλματα της θάλασσας δίνουν την ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο να έχει μία μικρή περιουσία, να κάνει οικογένεια και τα όνειρά του πραγματικότητα. Με αυτό γίναμε «μεγάλοι», με το εμπόριο, τα λιμάνια, πόλει κοντά στη θάλασσα και εξωστρέφεια. Έρχεται στις 23 Δεκεμβρίου η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση και θα ψηφιστεί στον πρώτο ή δεύτερο μήνα του επόμενου έτους».

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Aγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι,  σάς έλεγα πως η κυβέρνηση περιμένει πως και πως τις βροχές μπας και καταφέρουν να διαλύσουν τα μπλόκα των αγροτών. Φευ. Όχι μόνο δεν διαλύονται αλλά όπως λένε «θα δείτε κινητοποιήσεις που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας». Δεν τα λένε σε μένα, αλλά […]

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη
Διπλωματία 04.12.25

Επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στην ατζέντα των συνομιλιών με Κακλαμάνη – Γεραπετρίτη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ επισήμανε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει κυρωθεί από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στην Αλεξανδρούπολη 05.12.25

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης - Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

