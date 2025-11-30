Κικίλιας: Νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τα λιμάνια της χώρας

«Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικές λιμενικές υποδομές». Αυτό είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί με διαφάνεια αλλά και αποφασιστικότητα με βάση το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι λιμενικές υποδομές μας να αναβαθμιστούν, έχοντας γεωστρατηγικό και αναπτυξιακό ρόλο. Τέτοιου είδους επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη, νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και αδιαμφισβήτητα οικονομικά οφέλη. Η υπεραξία που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή ενός λιμανιού, τα υποστηρικτικά επαγγέλματα που αναπτύσσονται, δηλαδή το οικοσύστημα που δημιουργείται – κατασκευαστικό, διοικητικό, τεχνολογικό – έρχονται να συμπληρώσουν την παντοδύναμη ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία».

Όπως σημείωσε, «η συμφωνία της κυβέρνησης με την ΟΝΕΧ αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Είναι πολύ σημαντική, καθότι με νομοθετική διάταξη τους δίνει τη δυνατότητα και άλλων χρήσεων (αποθηκευτικών, λιμενικών, ενεργειακών).

«Προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδίου για τον σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών»

Ως προς το λιμάνι Ελευσίνας, αλλά και άλλες λιμενικές υποδομές της χώρας, στο πρόσφατο ταξίδι μου στις ΗΠΑ, με την έγκριση του πρωθυπουργού, είχα αναλυτικές συζητήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης», ενώ διευκρίνισε για μία ακόμα φορά πως «Η Ελλάδα λειτουργεί στις διεθνείς σχέσεις της με σαφείς και σταθερούς κανόνες, με σεβασμό στο Ευρωπαϊκό και στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι συμφωνίες που συνάπτει η χώρα μας τηρούνται από όλες τις πλευρές και δεν αλλάζουν στη βάση φημολογίας ή συγκυριακών εντάσεων. Η χώρα προχωρά θεσμικά και με σεβασμό στα συμφωνηθέντα».

Προοπτική νέων γεωτρήσεων στο Αιγαίο

Παραμένοντας στο ίδιο πεδίο, ο Υπουργός Ναυτιλίας επανέλαβε, σε συνέντευξή του στη Real News, ότι οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας ευθυγραμμίζονται με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου: «Οι ΗΠΑ εξορύσσουν σχιστολιθικό αέριο και επιδιώκουν να το εξάγουν στην Ευρώπη και ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί περίπου το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο των πλοίων μεταφοράς LNG. Αυτός ο συνδυασμός παραγωγής, ναυτιλιακής ισχύος και υποδομών αναβαθμίζει συνολικά τον ρόλο της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη. Παράλληλα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον ανασχεδιασμό του ενεργειακού της τοπίου, μέσα από έρευνες υδρογονανθράκων σε περιοχές όπως η Κρήτη και το Ιόνιο, ενώ υπάρχει και η προοπτική νέων γεωτρήσεων στο Αιγαίο». Και πρόσθεσε: «Στόχος της κυβέρνησής μας είναι με αυτές τις συμφωνίες να επενδύσουμε σε δικές μας πηγές ενέργειας πέρα από τις ΑΠΕ και να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος. Διότι, μη γελιόμαστε, μία ή μάλλον η πιο σημαντική αιτία της αύξησης του κόστους ζωής της ελληνικής οικογένειας είναι η ενεργειακή κρίση», είπε χαρακτηριστικά.

Επίδομα ανεργία ναυτικών

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του νέου σχεδίου για τον σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών, ο κ. Κικίλιας επισήμανε πως «Προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδίου για τον σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών και στη σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων. Σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, έπειτα από αναλογιστική μελέτη, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και το μέτρο έχει ενταχθεί στον πολυετή προγραμματισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αφορά εκατοντάδες ναυτικούς που για χρόνια ελάμβαναν χαμηλότερη στήριξη από το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας. Παράλληλα, διευρύνουμε ουσιαστικά τις κατηγορίες των δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ναυτικοί που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και αποκαθιστούμε μια αδικία που επιβάρυνε τους ανθρώπους της θάλασσας για πολλά χρόνια. Ο διπλασιασμός του επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων αποτελούν μια ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των ναυτικών μας και έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής τους στην εθνική οικονομία».

Ασφάλεια λιμένων και πλοίων

Αναφερόμενος, δε, στο νομοσχέδιο για την ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «Το νομοσχέδιο κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή και θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Δημιουργεί έναν ισχυρό κρατικό βραχίονα ελέγχου, ο οποίος θα ασχολείται με όλα τα ζητήματα ασφαλείας στα λιμάνια, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο. Ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας στα λιμάνια είναι κρίσιμος για την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα και την ποντοπόρο ναυτιλία. Έχουν, κατά καιρούς, ακουστεί περιστατικά που δείχνουν ότι απαιτείται πιο αποτελεσματική εποπτεία. Πρέπει να δρούμε προληπτικά και όχι να τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια Αρχή που να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα και να ελέγχει ότι όλα λειτουργούν σύννομα. Η ασφάλεια των πολιτών είναι πάντα πρωταρχικός μας στόχος».

