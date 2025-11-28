Κικίλιας για διπλασιασμό επιδόματος ανέργων στη ναυτιλία: Ικανοποιήσαμε ένα δίκαιο αίτημα των ναυτικών
«Ενώ οι υπουργοί στο παρελθόν τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διορθώσουν αυτή την αδικία, το θέμα δεν το είχε ακουμπήσει κανείς από το 2017», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας
«Προχωράμε σε ένα σωστό και δίκαιο μέτρο για τους ναυτικούς μας: διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας, ενισχύοντας την κοινωνική μέριμνα της Πολιτείας» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, «υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς το επίδομα ανεργίας των ναυτικών ήταν σχεδόν το μισό σε σχέση με εκείνο των ανέργων της ξηράς. Αυτό ήταν άδικο. Και ενώ οι υπουργοί στο παρελθόν τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διορθώσουν αυτή την αδικία, το θέμα δεν το είχε ακουμπήσει κανείς από το 2017. Είναι μέριμνα της κυβέρνησης και του υπουργείου Ναυτιλίας και χαίρομαι που μπορέσαμε να το προχωρήσουμε».
Σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων, ο κ. Κικίλιας επισήμανε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ότι έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κρατικού βραχίονα ελέγχου.
«Το νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Αφορά τον βραχίονα του κράτους, του ελέγχου ασφαλείας -προληπτικού και κατασταλτικού- στα λιμάνια μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τη νομοθεσία. Δηλαδή, ο έλεγχος της τήρησης του νόμου στα λιμάνια είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα και την ποντοπόρο ναυτιλία. Έχουν κατά καιρούς ακουστεί διάφορα για παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει να μην τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα, αλλά προληπτικά να υπάρχει μια Αρχή που μπορεί να κινείται γρήγορα, αποφασιστικά και να ελέγχει ότι όλα είναι σύννομα στα λιμάνια μας. Η ασφάλεια για τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους», τόνισε.
«Στρατηγική προτεραιότητα η σταθερή και αξιόπιστη ακτοπλοϊκή κάλυψη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών»
Αναφερόμενος στις ενδονησιωτικές συνδέσεις και στις άγονες γραμμές, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «168 εκατομμύρια ευρώ, επί τέσσερα χρόνια σε κλειστό διαγωνισμό, τρέχουν αυτή τη στιγμή για ενδονησιωτικές ανταποκρίσεις και συνδέσεις, όπως και από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά μας. Άρα, έχουν πολλαπλασιαστεί. Κάποτε ήταν 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία δαπανά το κράτος για τη σύνδεση των νησιών μας».
Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της σταθερής και αξιόπιστης ακτοπλοϊκής κάλυψης των μικρών και απομακρυσμένων νησιών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
