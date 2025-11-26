«Είναι τιμή για εμάς να είμαστε υποψήφιοι στην Κατηγορία Α του IMO και να ζητούμε την ψήφο σας. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της θάλασσας. Ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο. Πιστέψαμε στο εμπόριο. Από τον Οδυσσέα μέχρι σήμερα, πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας, την οικονομία μας και το μέλλον μας», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization – IMO).

«Στηρίζουμε όλες τις απόψεις στο πλαίσιο του ΙΜΟ, με στόχο ένα ασφαλές, βιώσιμο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο»

Παράλληλα επισήμανε ότι «ζητούμε, με ταπεινότητα, να λάβετε αυτό υπόψη σας και να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά και να εργαζόμαστε όχι μόνο για τα δικά μας δικαιώματα ή τα δικαιώματα του λαού μας, αλλά για ένα παγκόσμιο πλαίσιο που να είναι συμβατό σε όλους, που να αναγνωρίζει τη σημασία του σημερινού καυσίμου – του LNG – και που να δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να συνεργαστούμε και να πετύχουμε πολλά».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «πιστεύουμε πως τα παγκόσμια μέτρα πρέπει να συνδυάζουν την περιβαλλοντική φιλοδοξία με τον οικονομικό ρεαλισμό και να διαπνέονται από δικαιοσύνη», τονίζοντας την ανάγκη, η πράσινη μετάβαση «να γίνει με προσοχή, ώστε να αποφευχθούν οικονομικά και τεχνολογικά σοκ».

Όπως σημείωσε, «είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι διεθνείς κανόνες δεν θα αποτελούν έναν τιμωρητικό μηχανισμό», ενώ «τα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και οι μηχανισμοί ανταμοιβών» είναι κρίσιμοι για να ωφελήσουν το σύνολο της ναυτιλίας.

Στην 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO ⤵https://t.co/Hof3rrt7of — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 25, 2025

Κικίλιας: «Στόχος ένα βιώσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο»

Αναφερόμενος στη λειτουργία του ΙΜΟ, ο υπουργός επισήμανε ότι «σεβόμαστε, στηρίζουμε και τιμούμε όλες τις απόψεις στο πλαίσιο του ΙΜΟ, με στόχο ένα ασφαλές, βιώσιμο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο», επιμένοντας ότι «πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο, κοινό πλαίσιο εντός του Οργανισμού».

Διευκρίνισε παράλληλα ότι «αναγνωρίζουμε ότι ίσως κανείς δεν μπορεί να κερδίσει το 100% όσων επιδιώκει μέσα από τέτοιες συμφωνίες, όμως πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει ένα βασικό, κοινό πλαίσιο συμφωνίας, επί του οποίου θα εργαζόμαστε και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις όλοι μαζί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο ενός κατακερματισμένου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι «ένα μωσαϊκό από διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια και κανονισμούς, σε κράτη, περιοχές, ηπείρους, μπορούν μόνο να οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία».

Υπενθύμισε ότι «το 80% με 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται διά θαλάσσης», γεγονός που, όπως ανέφερε, «σημαίνει ότι στα χέρια μας κρατάμε μια τεράστια δύναμη», η οποία συνοδεύεται από την ευθύνη να αντιμετωπιστούν «τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της μέσης οικογένειας, σε όλο τον κόσμο, να μπορεί να ζει με ευημερία».

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός και οι τιμές των εμπορικών αγαθών που μεταφέρουμε διά θαλάσσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο», μαζί με το κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον, «προκειμένου να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο πλανήτη».

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας καταδίκασε απερίφραστα «όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και των ναυτικών», υπογραμμίζοντας ότι «καθώς οδεύουμε προς το 2026, αυτή είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως σημείωσε, «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι στις πράξεις πειρατείας· είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο».