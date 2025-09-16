newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Κικίλιας: «Στηρίζουμε το πλαίσιο του ΙΜΟ για ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας»
Πολιτική Γραμματεία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:52

Κικίλιας: «Στηρίζουμε το πλαίσιο του ΙΜΟ για ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον γ.γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Arsenio Dominguez

Σύνταξη
Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Arsenio Dominguez, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννη Τσαούση, πραγματοποίησε στο Λονδίνο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της «London International Shipping Week».

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτική παράδοση, που αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με 20% του παγκόσμιου στόλου και πρώτο σε ψήφους μέλος της Α’ Κατηγορίας του Συμβουλίου του ΙΜΟ, υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν παγκόσμια μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Βελτιωτικές προσαρμογές

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ΙΜΟ Net-Zero Framework, απαιτούνται βελτιωτικές προσαρμογές, καθώς η έλλειψη πράσινων καυσίμων απαιτεί πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δίκαιη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων – όπως το LNG – αλλά και έξυπνη χρήση του μηχανισμού ανταμοιβής, ώστε να υποστηριχθεί η προσαρμογή και της bulk/tramp ναυτιλίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες του ναυτιλιακού κλάδου και υπογράμμισε ότι ο ΙΜΟ και τα κράτη μέλη του πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων τους επόμενους μήνες, ώστε τα μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2028, να είναι ρεαλιστικά και πρακτικά εφαρμόσιμα.

Οι συναντήσεις στο Λονδίνο

Ο υπουργός Ναυτιλίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της London Shipping Week, με σειρά συναντήσεων με στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και επαφών με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Το πρόγραμμα για Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

10:30 – BMA House, Δηλώσεις σε ΜΜΕ στο πλαίσιο της «London Shipping Week».
11:00 – BMA House, Συμμετοχή στο Capital Link High Level Panel μαζί με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation, Δρ. Νικόλαο Π. Τσάκο.
12:30 – Department for Transport, Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών (αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας) του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου
Εξελίξεις 16.09.25

Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και την τραγωδία των Τεμπών να εξακολουθεί να «στοιχειώνει» την κυβέρνηση, ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου ακούει στη λέξη διαφθορά και έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βουλή: Ξεκινούν με εκλογή προεδρείου οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Βουλή: Ξεκινούν με εκλογή προεδρείου οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι δημόσιες - Θεωρείται δεδομένο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει συμψηφισμούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα
«Οξυγόνο» 15.09.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής στη Γάζα - Το Flotilla είναι η φωνή μας

«Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
Ελλάδα 16.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά των προβάτων: «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα – «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»
Συναγερμός 16.09.25

Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα των Καμένων Βούρλων - «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»

«Από βόθρο να είχες πάρει το δείγμα, τα κολοβακτηρίδια θα ήταν λιγότερα» λέει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας επικαλούμενος τα ευρήματα της αυτοψίας των επιθεωρητών και ελεγκτών υγείας

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τέμπη: «Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» – Ο πατέρας θύματος για την απεργία πείνας
Στο Σύνταγμα 16.09.25

«Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» - Ο πατέρας θύματος στα Τέμπη για την απεργία πείνας

«Μου έδωσαν μια μαύρη σακούλα κλειστή, απαγόρευσαν να την ανοίξουμε, πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου, αν είναι καν» λέει ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον 22χρονο γιο του στα Τέμπη

Σύνταξη
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Απόρρητο