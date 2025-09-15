Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".
Επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο (15-16 Σεπτεμβρίου) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της London Shipping Week, με σειρά συναντήσεων με στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και επαφών με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Κικίλιας: Το πρόγραμμα σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
11:30 – Υπουργείο Εσωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου (Home Office), Παρουσίαση δυνατοτήτων πλωτών μέσων του Βρετανικού Λιμενικού Σώματος.
16:30 – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, Arsenio Dominguez.
19:00 – Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτα.
20:00 – Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδας (51 Upper Brook Street), Δεξίωση προς τιμήν του Υπουργού με συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.
Κικίλιας: Το πρόγραμμα για Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
10:30 – BMA House, Δηλώσεις σε ΜΜΕ στο πλαίσιο της «London Shipping Week».
11:00 – BMA House, Συμμετοχή στο Capital Link High Level Panel μαζί με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation, Δρ. Νικόλαο Π. Τσάκο.
12:30 – Department for Transport, Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών (αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας) του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.
