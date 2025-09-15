Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο (15-16 Σεπτεμβρίου) ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της London Shipping Week, με σειρά συναντήσεων με στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και επαφών με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Κικίλιας: Το πρόγραμμα σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

11:30 – Υπουργείο Εσωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου (Home Office), Παρουσίαση δυνατοτήτων πλωτών μέσων του Βρετανικού Λιμενικού Σώματος.

16:30 – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, Arsenio Dominguez.

19:00 – Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, Νικήτα.

20:00 – Πρεσβευτική Κατοικία της Ελλάδας (51 Upper Brook Street), Δεξίωση προς τιμήν του Υπουργού με συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Κικίλιας: Το πρόγραμμα για Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

10:30 – BMA House, Δηλώσεις σε ΜΜΕ στο πλαίσιο της «London Shipping Week».

11:00 – BMA House, Συμμετοχή στο Capital Link High Level Panel μαζί με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tsakos Energy Navigation, Δρ. Νικόλαο Π. Τσάκο.

12:30 – Department for Transport, Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών (αρμόδιο για θέματα ναυτιλίας) του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Mather MP.