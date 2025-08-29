Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

Εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, «προχωράμε, μέσω του νέου διαγωνισμού των άγονων γραμμών, σε ακόμα πιο δυνατές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες μας και στηρίζουμε έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας».

Ειδικότερα οι εκπτώσεις αφορούν:

Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και ΑμεΑ 67%+, δύο φορές τον μήνα.

-50% για τρίτεκνες οικογένειες.

Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.

Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη Λιμενικού από/προς την υπηρεσία τους.

-50% για συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Προχωράμε, μέσω του νέου διαγωνισμού των άγονων γραμμών, σε ακόμα πιο δυνατές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες μας και στηρίζουμε έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. 👉… pic.twitter.com/V7Q1YqHKUH — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 29, 2025

«Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη»

«Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το προηγούμενο διάστημα ο Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως «η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις».

Η δήλωση του κ. Κικίλια είχε έρθει με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου στις 18 Αυγούστου, σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου.