Βασίλης Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι αδιαπραγμάτευτη»
Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια έρχεται με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου
- Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
- Την Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη - Η έκκληση της οικογένειας
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
«Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως «η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις».
Η δήλωση του κ. Κικίλια έρχεται με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου την 18 Αυγούστου 2025, σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκκίνησε άμεσα τη διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης του πλοίου, για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για την ασφαλή φόρτωση οχημάτων. Τα πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ανέλθουν, αναλόγως της βαρύτητας κάθε περίπτωσης, σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα
Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται στην ανακοίνωση, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον λοίαρχο, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη μέριμνα για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων στον χώρο του γκαράζ και για την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.
Ταυτόχρονα, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται περαιτέρω οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.
Εν τω μεταξύ, σε 2.965 ανήλθαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με όσα είχε γνωστοποιήσει το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 265 παραβάσεις, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 79. 760 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚ Λιμένα 20.
- Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
- Μιχάλης Παπαγιαννάκης: Δεν διαλέγεις τη συγκυρία, μάλλον σε διαλέγει
- ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
- Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
- Στη Μπαρτσελόνα για έναν ακόμη χρόνο ο Φαλ (pic)
- Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις