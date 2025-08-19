«Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας πως «η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις».

Η δήλωση του κ. Κικίλια έρχεται με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου την 18 Αυγούστου 2025, σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η αρμόδια Λιμενική Αρχή εκκίνησε άμεσα τη διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης του πλοίου, για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για την ασφαλή φόρτωση οχημάτων. Τα πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ανέλθουν, αναλόγως της βαρύτητας κάθε περίπτωσης, σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται στην ανακοίνωση, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον λοίαρχο, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη μέριμνα για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων στον χώρο του γκαράζ και για την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλια και εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται περαιτέρω οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.

Εν τω μεταξύ, σε 2.965 ανήλθαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο έως τα μέσα Ιουλίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με όσα είχε γνωστοποιήσει το υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 265 παραβάσεις, ενώ καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 79. 760 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚ Λιμένα 20.